Bác sĩ cảnh báo 5 dấu hiệu cho thấy cơ thể sắp “tắt sự sống”, dấu hiệu cuối có thể chỉ còn 24 giờ

Theo chia sẻ của bác sĩ Huyết học – Ung thư Trương Minh Chí trên một chương trình truyền hình tại Đài Loan (Trung Quốc), nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thường xuất hiện những dấu hiệu khá giống nhau trước khi qua đời.

Gương mặt thay đổi, nếp gấp mũi má mờ dần

Bác sĩ Trương cho biết, ở nhiều bệnh nhân hấp hối, phần rãnh mũi má đường nhăn kéo từ cánh mũi xuống khóe miệng có thể trở nên mờ hoặc gần như biến mất.

Theo quan sát lâm sàng của ông, đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang suy kiệt nhanh chóng. Dù các chỉ số sinh tồn như huyết áp, nhịp tim hay kết quả xét nghiệm vẫn chưa thay đổi quá rõ rệt, người bệnh đôi khi chỉ còn khoảng vài ngày cuối đời.

Ông kể lại rằng trước khi cha mình qua đời vì tai nạn giao thông, khuôn mặt ông đột nhiên trở nên hiền hòa, thanh thản bất thường, các đường nét trên gương mặt cũng thay đổi rõ rệt.

Tính cách đột nhiên thay đổi theo hướng tích cực

Một số bệnh nhân vốn khó tính, cáu gắt hoặc thường xuyên than phiền có thể bất ngờ trở nên nhẹ nhàng, điềm tĩnh và hợp tác hơn trong những ngày cuối đời.

Không ít trường hợp thay đổi cả sở thích ăn uống hoặc thói quen sinh hoạt. Có người trước đây chỉ thích đồ nóng lại bất ngờ muốn ăn kem hoặc những món mình chưa từng thích.

Theo bác sĩ, đây có thể là phản ứng tâm lý tự nhiên khi con người dần chấp nhận sự ra đi, muốn hòa giải với cuộc sống và những người xung quanh.

Nhịp thở thay đổi là dấu hiệu thường gặp

Ở giai đoạn cuối, hoạt động của các cơ quan bắt đầu suy giảm rõ rệt. Người bệnh có thể xuất hiện kiểu thở bất thường: lúc nhanh, lúc chậm, thậm chí ngưng thở ngắn vài giây.

Nhiều trường hợp đờm tiết ra nhưng không còn đủ sức để khạc ra ngoài, tạo nên âm thanh khò khè hoặc “lách tách” trong cổ họng.

Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể xuất hiện các biểu hiện như:

- Ánh mắt lờ đờ, khó tập trung.

- Thị lực giảm.

- Lượng nước tiểu ít dần và sẫm màu hơn.

- Mất kiểm soát tiểu tiện.

Theo các chuyên gia chăm sóc giảm nhẹ, đây là những biểu hiện phổ biến khi cơ thể bắt đầu giảm chức năng sống.

Nhiều bệnh nhân nói nhìn thấy người thân đã khuất

Không ít bệnh nhân giai đoạn cuối kể rằng họ nhìn thấy cha mẹ, người thân đã qua đời hoặc những hình ảnh mang màu sắc tâm linh.

Theo y học, đây được xem là biểu hiện mê sảng hoặc rối loạn nhận thức do não bộ suy giảm chức năng. Tuy nhiên, trải nghiệm này thường chịu ảnh hưởng bởi văn hóa và niềm tin tâm linh của mỗi người.

Ở các nước phương Đông, người bệnh thường nói nhìn thấy tổ tiên hoặc người thân đã mất, trong khi bệnh nhân phương Tây có thể nhắc đến thiên thần hay ác quỷ.

Đột ngột tỉnh táo, ăn uống tốt hơn

Một hiện tượng khiến nhiều gia đình dễ nhầm lẫn là người bệnh bất ngờ tỉnh táo hơn, da dẻ hồng hào, nói chuyện nhiều và ăn uống ngon miệng sau thời gian dài mệt mỏi.

Tuy nhiên, bác sĩ Trương cho biết đây không hẳn là dấu hiệu hồi phục mà có thể là “sự bùng nổ năng lượng cuối cùng” của cơ thể trước khi suy sụp hoàn toàn.

Một số bệnh nhân sau khi xuất hiện trạng thái này chỉ khoảng 24 giờ sau đã qua đời.

Làm gì khi người thân bước vào giai đoạn cuối?

Các bác sĩ cho rằng điều quan trọng nhất trong thời khắc cuối đời là giúp người bệnh cảm thấy bình yên và không cô đơn.

Một số cách chăm sóc tinh thần thường được khuyến khích gồm:

- Ở bên cạnh, trò chuyện và nắm tay người bệnh.

- Nói lời cảm ơn, xin lỗi hoặc tạm biệt nếu cần.

- Bật nhạc nhẹ giúp người bệnh thư giãn.

- Giữ không gian yên tĩnh, hạn chế căng thẳng.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng mỗi người có biểu hiện cuối đời khác nhau. Những dấu hiệu trên không phải “quy chuẩn tuyệt đối” để xác định thời điểm tử vong, nhưng có thể giúp gia đình chuẩn bị tâm lý và chăm sóc người thân tốt hơn trong những ngày cuối cùng.

Theo Chinapress