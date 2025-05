Bác sĩ cảnh báo 2 kiểu ăn uống ngon miệng mấy cũng gây ung thư!

1. Thích đồ uống nóng và đồ ăn nóng

Thích ăn đồ ăn nóng hổi, ​​uống nước nóng, trà nóng, cháo nóng hổi... Những thói quen ăn uống như vậy sẽ làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Thực quản của chúng ta rất mỏng manh. Nhiệt độ bên trong miệng và thực quản của người khỏe mạnh thường là 36,5~37 độ C. Nhiệt độ thực phẩm thích hợp nhất là 10~40 độ C. Nhiệt độ thực phẩm cao nhất có thể chịu được là 50~60 độ C. Khi lưỡi chúng ta cảm thấy rất nóng, nhiệt độ của thức ăn thường đạt khoảng 65 độ C.

Nếu bạn có thói quen ăn đồ nóng và không nhạy cảm ngay cả khi ăn đồ rất nóng, bạn sẽ vô tình làm bỏng niêm mạc thực quản nhiều lần mà không hề hay biết, gây ra tình trạng bỏng-phục hồi-bỏng lặp đi lặp lại và làm tăng nguy cơ ung thư.

Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại đồ uống nóng trên 65 độ C là chất gây ung thư loại 2A.

Ngoài ra, một phân tích tổng hợp về mối quan hệ giữa đồ ăn nóng và nguy cơ ung thư thực quản ở người dân Trung Quốc được công bố trên Tạp chí Y học Dự phòng Nam Trung Quốc vào tháng 6/2023 cho thấy nguy cơ ung thư thực quản ở người ăn đồ ăn nóng cao gấp 2,43 lần so với những người ăn đồ ăn không nóng.

Do đó, bạn không nên ăn đồ ăn nóng hoặc uống đồ uống nóng. Bạn có thể kiểm tra nhiệt độ bằng mu bàn tay và nhiệt độ sẽ ấm nhưng không nóng sẽ tốt hơn.

2. Cắt bỏ những phần quả bị mốc và tiếp tục ăn

Hành vi này thực sự nguy hiểm! Chỉ cần thực phẩm bị mốc, bất kể diện tích mốc có thể nhìn thấy bằng mắt thường lớn đến đâu thì những phần khác mà mắt thường không nhìn thấy được vẫn có thể bị mốc.

Một tổ chức ở Trung Quốc đã thu thập tổng cộng bốn mẫu trái cây hơi thối trên thị trường, bao gồm táo, đào, nho và lê, và tiến hành phát hiện và phân tích độc tố vi khuẩn và nấm trên chúng. Kết quả cho thấy khi một phần quả bị thối hoặc mốc thì mức độ nhiễm vi khuẩn của toàn bộ quả rất cao. Trong số tất cả các mẫu được kiểm tra, chỉ số vi khuẩn coliform của các loại trái cây bị thối tự nhiên đều vượt quá giới hạn quy chuẩn quốc gia; thậm chí zearalenone và aflatoxin B1 còn được phát hiện trong các phần thối của mẫu nho.

Nói cách khác, một khi có phần nào đó của quả bị mốc hoặc thối thì toàn bộ quả có thể đã bị nhiễm bẩn. Những gì bạn ăn không chỉ là phần cùi và nước ép mà còn cả vi khuẩn E. coli, patulin, aflatoxin, zearalenone... rất có hại cho sức khỏe của bạn. Vi khuẩn có thể gây ra các triệu chứng như nôn mửa và tiêu chảy; Nấm mốc có thể gây ra các rối loạn thần kinh và nội tiết, ức chế miễn dịch, gây ung thư, quái thai, tổn thương gan và thận, rối loạn sinh sản...

Vì vậy, nếu bạn thấy bất kỳ bộ phận nào của quả bị mốc, tốt nhất là nên vứt bỏ toàn bộ!

Nguồn và ảnh: QQ

Mỹ Diệu