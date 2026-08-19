Bác sĩ cảnh báo 1 kiểu ăn sáng làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, ung thư

Theo chuyên gia, kiểu ăn sáng này có thể dẫn đến đường huyết cao và gan nhiễm mỡ, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Nhiều nhân viên văn phòng, vội vã ăn xong bữa trưa, thường ăn nhanh bánh mì hoặc bánh sandwich kèm trà sữa mà không biết rằng ăn sáng sai cách có thể dần dần hủy hoại sức khỏe. Bác sĩ Lin Ya-ying của Phòng khám Đông y Xin Yue (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo, chế độ ăn nhiều đường và thịt chế biến sẵn vào bữa sáng trong thời gian dài có thể dẫn đến đường huyết cao và gan nhiễm mỡ, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Bỏ bữa sáng hoàn toàn để giảm cân thậm chí còn gây ra những tác hại toàn diện hơn đối với cơ thể.

Hiểm họa từ việc ăn sáng bằng bánh mì ngọt, trà sữa và thịt chế biến sẵn

Nhiều báo cáo đã khẳng định, nếu bạn thường xuyên mua bánh mì cuộn đơn giản, bánh sandwich hoặc trà sữa cho bữa sáng, cơ thể bạn sẽ tiêu thụ lượng tinh bột và đường tinh chế quá mức. Điều này không chỉ gây tăng đột biến lượng đường trong máu mà lượng calo dư thừa cũng sẽ được chuyển hóa thành chất béo và tích trữ, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Chế độ ăn nhiều đường này là nguyên nhân chính khiến nhiều nhân viên văn phòng, dù không có vẻ thừa cân, lại mắc bệnh gan nhiễm mỡ mức độ trung bình.

Điều đáng báo động hơn nữa, nếu bạn thích ăn các món ăn sáng được làm từ thịt chế biến sẵn, chẳng hạn như thịt xông khói, xúc xích, bánh mì kẹp hoặc bánh hamburger, từ các cửa hàng bán đồ ăn sáng, thì các hóa chất được thêm vào trong quá trình sản xuất đã được cộng đồng y tế chứng minh là làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư đại trực tràng.

Bác sĩ Lin Ya-ying, chuyên gia y học cổ truyền Trung Quốc, nhấn mạnh rằng ăn sáng không nghiêm túc không có nghĩa là tiết kiệm thời gian và công sức. Về lâu dài, điều đó có thể gây ra những tổn hại lớn cho sức khỏe, vì vậy không nên xem nhẹ vấn đề này.

Bỏ bữa sáng còn gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn nữa! Sỏi mật, trào ngược axit và rối loạn chuyển hóa

Nhiều người bỏ bữa sáng để thực hiện phương pháp nhịn ăn 16:8 nhằm giảm cân. Tuy nhiên, bác sĩ Lin Ya-ying cảnh báo, bỏ bữa sáng lâu dài sẽ khiến cơ thể rơi vào cơ chế bù trừ, dẫn đến 4 nguy cơ chính sau:

Biến động đường huyết và giảm hiệu suất thể chất

Sau một đêm ngủ đủ giấc, lượng đường trong máu thấp. Nếu bạn bỏ bữa sáng để bổ sung năng lượng, não và cơ bắp sẽ thiếu nhiên liệu, dẫn đến:

- Mệt mỏi: Cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ hoặc phản xạ chậm.

- Thay đổi tâm trạng: Lượng đường trong máu thấp dễ gây ra lo lắng, cáu kỉnh hoặc khó tập trung.

- Cơ chế tự bảo vệ của cơ thể là giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, có nghĩa là nếu bạn thường xuyên bỏ bữa sáng, cơ thể sẽ nhầm tưởng là "tình trạng đói" và giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản để tiết kiệm năng lượng. Đây là sự bù trừ kém hiệu quả nhất, và việc bỏ bữa có thể dễ dàng dẫn đến tăng cân.

Nếu bạn ăn nhiều hơn vào bữa trưa hoặc bữa tối do đói bụng vào buổi sáng, và thèm các loại thực phẩm giàu calo, nhiều đường, thói quen ăn uống không điều độ lâu dài sẽ cản trở sự tiết insulin, khiến cơ thể dễ dàng chuyển hóa calo thành chất béo để tích trữ.

Các bệnh về hệ tiêu hóa

- Nguy cơ sỏi mật: Nhịn ăn kéo dài ngăn cản việc giải phóng mật từ túi mật tham gia vào quá trình tiêu hóa, dẫn đến mật bị cô đặc và ứ đọng, làm tăng đáng kể nguy cơ sỏi mật theo thời gian.

- Tổn thương dạ dày: Việc tiết axit dạ dày liên tục mà không có thức ăn để tiêu hóa dễ dàng gây viêm dạ dày, loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản.

Các vấn đề về tim mạch và chuyển hóa

Theo nhiều nghiên cứu theo dõi y tế, việc bỏ bữa sáng lâu dài có liên quan chặt chẽ đến các bệnh mãn tính sau:

- Nguy cơ mắc bệnh tim: Có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

- Bệnh tiểu đường: Ảnh hưởng đến tình trạng kháng insulin, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

3 nguyên tắc ăn sáng lành mạnh

Đối với những người làm việc văn phòng bận rộn, bác sĩ Lin Ya-ying đã đề xuất 3 nguyên tắc cho "chế độ ăn uống thông minh":

- Không đường là một quy tắc bất di bất dịch. Chúng ta phải hoàn toàn nói lời tạm biệt với trà sữa có đường, nước ép trái cây và các loại đồ uống nguy hiểm khác.

- Thức ăn nóng bảo vệ tỳ vị: Đông y tin rằng thức ăn và đồ uống ấm có thể bảo vệ chức năng tiêu hóa của dạ dày và ruột, đồng thời ngăn ngừa sự suy giảm trao đổi chất do thức ăn lạnh gây ra. Cho dù bạn ăn sáng ở đâu, hãy ưu tiên những món ăn nóng.

- Thứ tự ăn uống nên ưu tiên protein trước tinh bột: Khi ăn, hãy uống sữa đậu nành hoặc ăn trứng trước, sau đó mới đến tinh bột. Điều này giúp ổn định lượng đường trong máu và tạo cảm giác no lâu.

Bác sĩ Lin Ya-ying nhấn mạnh, đôi khi ăn uống dễ hơn là nhịn ăn để duy trì vóc dáng. Chỉ cần bạn chọn đúng loại thực phẩm và đúng thứ tự, ngay cả khi khối lượng công việc nặng nề, bạn vẫn có thể đưa cơ thể vào chu kỳ trao đổi chất ổn định. Bắt đầu từ ngày mai, hãy chuẩn bị một bữa sáng lành mạnh cho bản thân.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Yahoo)