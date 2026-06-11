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Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng phải kinh hãi: Thai 31 tuần mới phát hiện mang bầu, cô gái 20 tuổi suýt trả giá đắt vì tự dùng thuốc phá thai

Tuấn Minh
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Mới đây, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tiếp nhận một trường hợp khiến nhiều bác sĩ không khỏi trăn trở.

Thai phụ mới 20 tuổi, nhập viện khi thai đã được xác định khoảng 31 tuần. Qua khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết chỉ mới phát hiện mình mang thai được khoảng 1 tuần trước khi nhập viện.

Sau khi biết có thai, do thiếu thông tin và không đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám, thai phụ đã tự mua thuốc phá thai về sử dụng tại nhà. Uống thuốc không thấy kết quả như mong muốn, người bệnh tiếp tục dùng thêm thuốc, tổng cộng khoảng 10 viên.

Khi nhập viện, thai phụ xuất hiện đau bụng, ra máu âm đạo. Các bác sĩ ghi nhận tình trạng chuyển dạ sớm, thai suy, nguy cơ dọa vỡ tử cung - những biến chứng sản khoa nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi nếu không được xử trí kịp thời.

May mắn, người bệnh đã được phát hiện và xử trí kịp thời bởi BSCKII Phạm Văn Soạn (Phó trưởng khoa A2, BSCKI Đàm Văn Hùng) và ê kíp GMHS. Hiện tại, sức khoẻ của mẹ và bé ổn định, em bé được theo dõi tại khoa sơ sinh. Tuy nhiên, đây cũng là lời nhắc nhở về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi thiếu kiến thức hoặc tiếp cận thông tin không chính xác về sức khỏe sinh sản.

Các chuyên gia cảnh báo, đây không phải là trường hợp cá biệt. Thực tế, nhiều bạn trẻ vẫn còn thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, mang thai và các biện pháp tránh thai an toàn. Không ít người lựa chọn tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc tự xử lý tại nhà thay vì tìm đến cơ sở y tế để được tư vấn.

Trường hợp này là lời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi thiếu kiến thức. Qua trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khuyến cáo:

- Khi có quan hệ tình dục, mỗi người cần chủ động trang được kiến thức về sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai an toàn và trách nhiệm.

- Khi mang thai, cần phải thăm khám và theo dõi định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn đầy đủ.

- Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc hoặc áp dụng các phương pháp chấm dứt thai kỳ thai nào nếu chưa được thăm khám và có sự chỉ định của bác sĩ.

- Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến mang thai, kế hoạch hóa gia đình hoặc sức khỏe sinh sản, hãy đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được thăm khám tư vấn chính xác nhất. Kiến thức đúng, quyết định đúng và hỗ trợ y tế phù hợp chính xác là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe sinh sản.

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