Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai cảnh báo 4 DẤU HIỆU sớm của ung thư vòm họng: Nhiều người lầm tưởng chỉ cảm cúm thông thường

Đây là những triệu chứng rất phổ biến, dễ khiến nhiều người nghĩ rằng mình chỉ đang bị cảm cúm hoặc viêm mũi họng thông thường.

Căn bệnh phổ biến nhưng thường bị phát hiện muộn

Ung thư vòm họng là một trong những loại ung thư vùng đầu cổ thường gặp tại Việt Nam. Điều đáng lo ngại là bệnh thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài mà không gây ra các triệu chứng đặc hiệu.

Theo các chuyên gia, vị trí vòm họng nằm sâu phía sau khoang mũi nên người bệnh không thể tự quan sát bằng mắt thường, với các biểu hiện không dễ phát hiện.

Ung thư vòm họng thường khó phát hiện vì không có các dấu hiệu rõ ràng

Thực tế lâm sàng cho thấy không ít bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi xuất hiện hạch lớn ở cổ hoặc các triệu chứng kéo dài nhiều tháng không khỏi. Khi đó, bệnh đã tiến triển sang giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém hơn.

Các chuyên gia cho biết ung thư vòm họng có liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ như: nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, thường xuyên ăn thực phẩm muối chua, lên men hoặc tiếp xúc lâu dài với môi trường ô nhiễm, hóa chất độc hại.

4 dấu hiệu sớm dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường

Theo PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, một trong những đặc điểm đáng chú ý của ung thư vòm họng là các triệu chứng thường xuất hiện ở một bên cơ thể và có xu hướng kéo dài, nặng dần theo thời gian.

Dấu hiệu đầu tiên là đau đầu âm ỉ kéo dài. Nhiều người cho rằng đây chỉ là hậu quả của mất ngủ, căng thẳng hoặc thay đổi thời tiết. Tuy nhiên, nếu cơn đau xuất hiện thường xuyên, tập trung ở một bên đầu và không cải thiện dù đã điều trị thông thường, người bệnh cần đặc biệt lưu ý.

Ung thư vòm họng không phải là căn bệnh "án tử" nếu được phát hiện đúng thời điểm

Dấu hiệu thứ hai là nghẹt mũi một bên. Ban đầu tình trạng nghẹt có thể xuất hiện từng đợt giống như cảm cúm thông thường, nhưng sau đó trở nên liên tục. Một số trường hợp còn xuất hiện dịch mũi lẫn máu hoặc chảy máu mũi tái diễn.

Dấu hiệu thứ ba là ù tai hoặc giảm thính lực một bên. Người bệnh thường có cảm giác tai bị đầy, nghe không rõ hoặc luôn có tiếng ù trong tai. Vì triệu chứng này khá giống viêm tai giữa nên nhiều người dễ bỏ qua.

Cuối cùng là nổi hạch vùng cổ hoặc dưới hàm. Đây được xem là dấu hiệu khá điển hình của ung thư vòm họng. Hạch thường cứng, không đau và ngày càng to lên theo thời gian. Không ít bệnh nhân phát hiện bệnh chỉ sau khi nhận thấy vùng cổ xuất hiện khối bất thường.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh rằng việc phát hiện sớm đóng vai trò quyết định trong hiệu quả điều trị ung thư vòm họng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ điều trị thành công ở những bệnh nhân được phát hiện ung thư vòm họng từ giai đoạn sớm cao hơn đáng kể so với các trường hợp phát hiện muộn.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên xem nhẹ những triệu chứng kéo dài ở vùng tai, mũi và họng, đặc biệt khi các dấu hiệu chỉ xuất hiện ở một bên cơ thể.

Nếu tình trạng đau đầu, nghẹt mũi, ù tai hoặc nổi hạch cổ kéo dài nhiều tuần, tái phát liên tục hoặc ngày càng nghiêm trọng, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám thay vì tự điều trị.

Nguồn: Bệnh viện Bạch Mai