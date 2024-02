Bác sĩ Anh khuyến cáo thời điểm không nên uống rượu vì dễ gặp biến chứng, có nguy cơ tử vong

Thời điểm không nên uống rượu vì dễ gặp biến chứng

Bác sĩ đa khoa Keith Grimes, làm việc tại cơ sở y tế Babylon Health, Anh

Rượu, bia và đồ uống có cồn là những loại đồ uống được nhiều người sử dụng, đặc biệt là trong dịp Tết âm lịch. Tuy nhiên, bác sĩ đa khoa Keith Grimes, làm việc tại cơ sở y tế Babylon Health, Anh khuyến cáo mọi người không nên uống rượu vào lúc bụng đói vì có thể gây hại cho sức khỏe.

Bác sĩ Keith giải thích: “Khi uống rượu, rượu sẽ đi qua dạ dày, đến ruột non và được hấp thụ vào máu. Khoảng 80% quá trình hấp thụ rượu sẽ diễn ra ở ruột non. Tuy nhiên, dạ dày lại quyết định tốc độ rượu tiến vào ruột non”.

Chuyên gia Keith bổ sung: “Nếu mọi người uống rượu khi dạ dày trống rỗng (bụng đói), tốc độ rượu tiến vào ruột non sẽ diễn ra nhanh hơn. Ngược lại, nếu mọi người ăn no trước khi uống rượu, rượu sẽ tiến vào ruột non chậm hơn, tốc độ hấp thu rượu vào máu cũng sẽ diễn ra chậm hơn”.

Chuyên gia nghiên cứu về ảnh hưởng của rượu tới sức khỏe tâm thần Tony Rao, làm việc tại Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh cho biết, nếu mọi người ăn no, dạ dày sẽ được lấp đầy và giúp làm chậm quá trình hấp thụ rượu.

Chuyên gia Tony nói: “Uống rượu khi bụng đói, đặc biệt là uống các loại rượu mạnh có thể khiến nồng độ cồn trong máu tăng nhanh hơn. Điều này có thể khiến bạn bị say rượu nhanh hơn”.

“Ngoài ra, uống rượu khi bụng đói có thể tăng tác hại của rượu lên não bộ, gây ảnh hưởng tới khả năng tư duy và phối hợp vận động do nồng độ cồn trong máu tăng nhanh. Uống rượu khi bụng đói cũng khiến rượu bia tiếp xúc với axit dạ dày, điều này có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày”, chuyên gia bổ sung.

Uống rượu khi đói bụng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Keith cho biết trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, uống rượu khi bụng đói có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng gọi là nhiễm toan ceton do rượu.

Theo Thư viện quốc gia Mỹ, nhiễm toan ceton do rượu thường gặp ở những người nghiện rượu hoặc uống quá nhiều rượu nhưng không ăn uống.

Khi nạp quá nhiều rượu, tuyến tụy sẽ ngừng sản xuất insulin. Khi thiếu insulin, cơ thể sẽ không thể dung nạp đường glucose từ các loại thức ăn bạn nạp vào để chuyển hóa thành năng lượng, thay vào đó cơ thể sẽ đốt cháy chất béo để lấy calo.

Càng đốt nhiều chất béo, cơ thể càng nhiều ceton trong máu, hệ quả gây nhiễm toan ceton.

Các triệu chứng sớm khi nhiễm toan ceton là đau bụng, buồn nôn, nôn, di chuyển hạn chế, nặng hơn là hạ thân nhiệt, hạ huyết áp, rơi vào hôn mê và có thể đe dọa đến tính mạng. Người gặp tình trạng nhiễm toan ceton cần nhập viện để điều trị kịp thời.

Trước đó, báo Anh cũng từng đưa tin về sự việc một cô gái 27 tuổi qua đời vì nhiễm toan ceton do rượu. Nguyên nhân tử vọng được xác định là do cô gái đã uống rượu khi bụng đói.

Tóm lại, các chuyên gia khuyến cáo mọi người không nên uống rượu bia khi bụng đói vì nó có thể ảnh hưởng đến cơ thể. Bác sĩ Keith khuyên mọi người nên hạn chế uống rượu bia. Nếu phải uống rượu, mọi người nên uống từ từ và trước khi uống rượu nên ăn một bữa ăn nhẹ để lấp đầy dạ dày.