Bắc Ninh thu hồi 12 sản phẩm sữa bột giả

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đề nghị phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn quản lý tiến hành thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả nếu còn đang lưu hành trên thị trường.

Cụ thể, sản phẩm dinh dưỡng Kenmil Premium Pedia Goat. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kodo A+ Starter Colostrum 1. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sure IQ sure Gold. Thực phẩm bổ sung Darifa A+ ProGold. Thực phẩm bổ sung Colos IQ Diabetes. Thực phẩm bổ sung Colos IQ For Mum. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Newsure Colos 24h Kid Plus. Sản phẩm dinh dưỡng công thức L’’Grand Colostrum Pedia +2.

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kid Baby Talacmum. Sản phẩm thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt Gludiabet Talacmum. Sản phẩm thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Kasumi Canxi Nano Colos 24h. Sản phẩm dinh dưỡng Kasumi Gain Colos 24h 3.

Hình ảnh sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng được xác định là hàng giả.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được tiếp tục điều tra của Công ty cổ phần dược Quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần dinh dưỡng Hacofood cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cơ quan Công an.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền thông tin để hướng dẫn người dân trên địa bàn không được mua bán, sử dụng 12 loại sản phẩm sữa giả nêu trên và không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được Cơ quan Công an điều tra.

Người dân cần phân biệt được các loại thực phẩm chức năng và thuốc, tránh nhầm lẫn thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng với thuốc.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mới được lưu thông trên thị trường. Thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt hoặc sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi phải được Sở Y tế hoặc Chi cục/Ban an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố mới được lưu thông trên thị trường.

Thực phẩm bổ sung; các sản phẩm dinh dưỡng từ 36 tháng tuổi trở lên do cơ sở tự công bố nhưng phải gửi bản tự công bố đến Sở Y tế hoặc Chi cục/Ban an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh để đăng tải thông tin.

Người tiêu dùng khi xem quảng cáo trên mạng xã hội cần lưu ý phân biệt các dấu hiệu vi phạm trong quảng cáo, ví dụ uống thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, bổ sung, dinh dưỡng, sau đó sẽ khỏi bệnh.