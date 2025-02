Ba sai lầm trong cách uống rượu bia vừa nhanh say lại gây hại cơ thể

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Phương Đông (Hà Nội), Tết là thời điểm khó tránh khỏi việc uống rượu bia. Nếu tiêu thụ cồn quá nhiều, trong thời gian dài có thể gây các bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Dưới dây là những sai lầm trong cách uống rượu bia vừa nhanh say lại gây hại cơ thể.

Uống paracetamol sau rượu bia để giảm đau đầu

Đau đầu, chóng mặt là triệu chứng thường gặp khi uống rượu bia. Việc sử dụng thuốc có chứa paracetamol là lựa chọn của nhiều người để giảm tình trạng này. Tuy nhiên, việc kết hợp paracetamol và rượu bia rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương gan, thậm chí suy gan.

Lý do khi uống rượu, gan sẽ phải làm việc cật lực để chuyển hóa và đào thải ethanol. Sử dụng paracetamol vô tình sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa đối với gan, gây ngộ độc paracetamol. Bên cạnh đó, paracetamol, aspirin và một số loại thuốc giảm đau, hạ sốt khi uống với rượu sẽ kích ứng niêm mạc dạ dày, gây chảy máu đường tiêu hóa, làm tăng gấp đôi tác hại lên gan.

Ngay cả khi không uống rượu, việc sử dụng paracetamol để giảm đau thông thường cũng cần được sử dụng theo chỉ định, đúng liều lượng được ghi rõ trong bảng hướng dẫn sử dụng.

Chuyên gia khuyên không nên pha rượu bia cùng nước ngọt. (Ảnh minh hoạ)

Uống rượu bia khi bụng rỗng

80-90% lượng rượu bia được hấp thu ngay tại dạ dày. Khi dạ dày đang trống rỗng, cồn sẽ được hấp thu nhanh và mạnh hơn vào máu. Điều này khiến mạch máu bị giãn ra, huyết áp giảm đột ngột, ảnh hưởng xấu sức khỏe.

Uống rượu bia khi bụng đói còn khiến cơ thể nhanh say hơn, đồng thời gây hại cho gan và tim. Cách hữu hiệu là nên lấp đầy khoang bụng trước khi tham gia vào các buổi tiệc tùng có sử dụng bia, rượu. Điều này sẽ làm chậm quá trình hấp thụ cồn vào máu, giảm nhẹ các triệu chứng say bia, rượu.

Uống rượu bia pha cùng nước ngọt

Lượng đường trong nước ngọt khiến cồn được hấp thu nhanh và mạnh hơn vào máu, dẫn đến say xỉn nhanh chóng và các triệu chứng đau đầu, buồn nôn cũng trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, hỗn hợp này còn có thể gây nhiều tác hại như thời gian say dài hơn, đau đầu, tiêu chảy, nôn, nhịp tim tăng, mệt mỏi, chuột rút, rối loạn giấc ngủ.

Mặt khác, việc pha rượu với nước tăng lực chứa hàm lượng caffeine cao còn nguy hại hơn rất nhiều, bởi khi có thêm chất này, người uống trở nên tỉnh táo và thường không đánh giá được mức say của mình, điều này khiến nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao. Do đó, để đảm bảo sức khỏe, tuyệt đối không nên kết hợp rượu bia với bất kỳ loại nước ngọt hoặc thức uống kích thích nào khác.

Để hạn chế say rượu, tốt nhất không hoặc uống ít rượu. Một số loại thuốc tráng dạ dày (không phải thuốc giải rượu) có thể giúp hạn chế việc say xỉn. Cơ chế của những loại thuốc này giống như một lớp màng bảo vệ dạ dày, ngăn chặn sự tấn công trực tiếp của acid vào thành dạ dày và làm chậm quá trình hấp thụ rượu vào trong máu.

Một cách khác giảm say sau khi uống rượu là bù điện giải bằng uống oresol pha theo chỉ dẫn. Bổ sung nhiều nước sau uống rượu bia cũng là cách tăng bài tiết, giảm cảm giác say. Khi cơ thể bổ sung nhiều nước, đi tiểu nhiều thì nồng độ cồn sẽ giảm nhanh hơn, từ đó giảm say.