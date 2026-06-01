Bà cụ hôn mê sau khi liên tục ăn nhiều vải: Lưu ý cách ăn đúng trong mùa cao điểm

Mùa hè vào cao điểm cũng là lúc vải - một trong những loại trái cây đặc trưng xuất hiện dày đặc tại các chợ và siêu thị. Với vị ngọt đậm, mọng nước, vải trở thành món khoái khẩu của nhiều người.

Giá trị dinh dưỡng đáng chú ý của quả vải

Giàu vitamin C: Giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sản sinh collagen, tốt cho da.

Chứa polyphenol và chất chống oxy hóa: Góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Cung cấp kali: Hỗ trợ ổn định huyết áp và chức năng tim mạch.

Có lượng nước cao: Giúp giải nhiệt, bổ sung nước cho cơ thể trong ngày nóng.

Cung cấp năng lượng nhanh, phù hợp với người cần phục hồi thể lực sau vận động.

Ngoài ra, trong vải còn có một lượng nhỏ các vitamin nhóm B và các axit amin cần thiết cho cơ thể.

Tuy nhiên, trường hợp một người cao tuổi phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sau nhiều ngày ăn vải liên tục cũng là lời nhắc về việc cần ăn loại quả này đúng cách. Theo chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn (Đài Loan, Trung Quốc), bà từng tiếp nhận một bệnh nhân lớn tuổi rất thích ăn vải. Gia đình vì chiều ý nên ngày nào cũng chuẩn bị sẵn. Việc tiêu thụ liên tục với số lượng lớn khiến đường huyết tăng cao đột ngột, dẫn đến hôn mê và phải cấp cứu.

Những sai lầm phổ biến khi ăn vải

Các chuyên gia cảnh báo, không ít người đang ăn vải theo thói quen “càng nhiều càng tốt” mà không biết rằng điều này tiềm ẩn rủi ro:

Đầu tiên, ăn vải khi đói là một sai lầm phổ biến. Khi bụng rỗng, lượng đường tự nhiên trong vải hấp thu nhanh vào máu, khiến đường huyết tăng rồi giảm nhanh, dễ gây mệt mỏi, choáng váng.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam cũng khuyến nghị người dân cần kiểm soát lượng trái cây ngọt, trong đó có vải, để tránh làm tăng đường huyết đột ngột, nhất là ở người mắc tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Thứ hai, ăn quá nhiều trong một lần hoặc ăn liên tục nhiều ngày có thể khiến cơ thể “quá tải” đường. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đường huyết mà còn gây cảm giác nóng trong, nổi mụn, táo bón.

Ngoài ra, việc ăn vải chưa chín hoặc vải kém chất lượng cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi.

Ăn vải thế nào cho đúng?

Các chuyên gia khuyến nghị, để tận dụng lợi ích mà không gây hại, cần điều chỉnh cách ăn:

Chỉ nên ăn khoảng 5 - 10 quả mỗi lần, tùy thể trạng.

Nên ăn sau bữa chính, tránh ăn khi bụng đói.

Không nên ăn vải thay bữa ăn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Kết hợp uống đủ nước, bổ sung rau xanh để cân bằng dinh dưỡng.

Không ăn vải đã để lâu, có dấu hiệu lên men hoặc hư hỏng.

Những đối tượng cần đặc biệt lưu ý

Một số nhóm người cần thận trọng hơn khi ăn vải:

Người mắc tiểu đường, rối loạn đường huyết

Người thừa cân, béo phì hoặc đang ăn kiêng

Người cao tuổi có bệnh nền

Trẻ em, nhất là khi ăn lúc đói hoặc ăn quá nhiều

Sau khi ăn vải, nếu xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, vã mồ hôi, tim đập nhanh hoặc mệt lả, cần theo dõi sát. Trong trường hợp các triệu chứng không cải thiện, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.

Các chuyên gia nhấn mạnh, vải vẫn là loại trái cây giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc ăn theo cảm tính, đặc biệt trong mùa cao điểm khi vải rẻ và sẵn, dễ khiến nhiều người tiêu thụ quá mức. Vì vậy, kiểm soát khẩu phần, ăn đúng thời điểm và phù hợp với thể trạng là yếu tố quan trọng để vừa thưởng thức trọn vẹn hương vị mùa hè, vừa bảo vệ sức khỏe.