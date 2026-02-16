Bà cho cháu trai 1 tuổi ăn một hạt lạc, phổi của cháu bắt đầu xẹp! Bác sĩ bức xúc: Đây không biết là trường hợp thứ bao nhiêu!

Các bậc phụ huynh được khuyến cáo tuyệt đối không chủ quan khi cho trẻ nhỏ ăn các loại hạt. Mới đây, một bác sĩ nhi khoa đã chia sẻ trường hợp một bé trai 1 tuổi suýt gặp nguy hiểm đến tính mạng sau khi được bà cho ăn nguyên hạt lạc.

Ho và khò khè sau khi ăn lạc, kiểm tra phát hiện phổi bắt đầu xẹp

Theo chia sẻ của bác sĩ nhi khoa Bác sĩ Liao Sui-ling, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Đa khoa Keelung Chang Gung (Trung Quốc), sự việc xảy ra khi gia đình bà đang chuẩn bị đi ăn tối thì bệnh viện tiếp nhận một ca cấp cứu là bé trai khoảng 1 tuổi.

Người nhà cho biết, khoảng 3-4 ngày trước đó, bé được bà cho ăn một hạt lạc nguyên. Sau đó, bé bắt đầu xuất hiện triệu chứng ho và thở khò khè. Ban đầu, các biểu hiện khá mơ hồ nên gia đình không quá lo lắng. Tuy nhiên, khi đưa bé đi chụp X-quang kiểm tra, kết quả cho thấy phổi của bé đã có dấu hiệu bị xẹp - một tình trạng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp.

Ca can thiệp kéo dài gần 2 giờ để lấy dị vật khỏi đường thở

Ngay tối hôm đó, đội ngũ y tế khẩn trương tập hợp các bác sĩ hồi sức và kỹ thuật viên để tiến hành nội soi phế quản, tìm cách lấy dị vật ra khỏi đường thở của bé.

Quá trình can thiệp vô cùng khó khăn. Theo bác sĩ, hạt lạc đã mắc kẹt trong khí quản suốt nhiều ngày, khiến mô hạt hình thành xung quanh. Dị vật to và cứng gần như làm tắc hoàn toàn phế quản.

Các bác sĩ phải nhiều lần cố gắng đưa dụng cụ vào đường thở rất hẹp của trẻ. Sau gần 2 giờ nỗ lực liên tục, khi đội ngũ y tế gần như kiệt sức, hạt lạc mới bắt đầu di chuyển. Nhân cơ hội đó, các bác sĩ nhanh chóng gắp dị vật ra ngoài. Khi ca can thiệp thành công, toàn bộ ê-kíp mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ một hạt lạc thôi cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng"

Dù bé đã qua cơn nguy hiểm, bác sĩ Liêu thừa nhận bà không khỏi bức xúc. Theo bà, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Trước đó, nhiều bác sĩ cấp cứu nhi khoa cũng từng tiếp nhận những ca trẻ phải vào phòng mổ vì hóc lạc hoặc các loại hạt tương tự.

Bác sĩ cho biết, nhiều người lớn thường chủ quan với suy nghĩ "chỉ một hạt lạc thôi", "có người lớn trông chừng" hay "trẻ con ngày xưa vẫn ăn như vậy". Tuy nhiên, thực tế tại bệnh viện cho thấy hậu quả có thể rất nghiêm trọng, bao gồm viêm và sưng đường thở, hình thành mô hạt, xẹp phổi, thậm chí phải điều trị hồi sức tích cực.

Vì sao trẻ nhỏ dễ bị hóc các loại hạt?

Các chuyên gia giải thích, khả năng nhai và nuốt của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện. Sự phối hợp giữa hai hoạt động này còn kém ổn định. Nếu trong quá trình nuốt, dây thanh quản mở không đúng thời điểm, thức ăn cứng có thể lọt vào khí quản thay vì đi xuống thực quản.

Trẻ dưới 3-4 tuổi không nên ăn thực phẩm cứng, trơn, khó nhai

Cuối bài chia sẻ, bác sĩ nhấn mạnh trẻ nên đợi đến ít nhất 3–4 tuổi mới được thử ăn lạc, các loại hạt, bánh trôi, ổi cứng, thạch dừa hoặc những thực phẩm có đặc điểm cứng, trơn, khó nhai.

Bà cũng kêu gọi cha mẹ và ông bà cần thay đổi suy nghĩ trong việc chăm sóc trẻ. Sự chiều chuộng hay chủ quan trong ăn uống có thể khiến trẻ đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.