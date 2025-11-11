Bà bán hủ tiếu Việt khiến đầu bếp có khối tài sản 220 triệu đô phải "đầu hàng"

Gordon Ramsay là một trong những đầu bếp hàng đầu của thế giới với vô số danh hiệu ẩm thực dành cho ông và nhà hàng của mình. Ngoài ra, ông còn được biết đến là một người rất yêu thích món Việt và dành một tình cảm to lớn dành cho ẩm thực nơi đây.

Trong một lần ghé thăm Việt Nam, Gordon Ramsay đã có một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời ở nhiều tỉnh thành khác nhau nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất lại nằm trên một chiếc ghe nhỏ ở chợ nổi Cái Răng.

Gordon Ramsay có chuyến ghé thăm Cần Thơ và thưởng thức hủ tiếu

Tại đây, Gordon Ramsay đã được ăn thử bún riêu, hủ tiếu của dì Hai, một người bán hàng giản dị, tự học nấu ăn sau nhiều năm rong ruổi trên sông. Chỉ bằng những nguyên liệu quen thuộc như rau mùi, húng quế, hẹ hoà quyện trong nước lèo trong vắt, dì Hai đã tạo nên hương vị khiến vị đầu bếp lừng danh phải thán phục. Sau khi nghe dì kể rằng "dì tự đi ăn rồi tự học nấu" Gordon Ramsay càng bất ngờ hơn trước tài năng của bà. Ăn xong tô bún, ông đã không ngần ngại tặng cho dì Hai biệt danh "Nữ hoàng nước dùng" như một lời khẳng định chất lượng của món ăn dân dã ấy.

Gordon Ramsay thưởng thức hủ tiếu và bán cho bà con trên chiếc ghe giữa chợ nổi

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, Gordon Ramsay còn thử sức bán bún riêu ngay trên ghe và mời khách bằng tiếng Việt. Nhưng dường như chiếc ghe nhỏ nhắn ấy đã làm khó vị đầu bếp này khi phải thao tác tất cả mọi công đoạn từ luộc bún, cho rau, thêm topping, đổ nước lèo đều phải ngồi yên một chỗ. Hình ảnh Gordon Ramsay lóng ngóng phục vụ món ăn khiến nhiều người xem xong cũng phải bật cười.

Sau khi thưởng thức, vị đầu bếp này không tiếc lời khen ngợi: “Tôi đã đến nhiều nhà hàng Việt Nam ở London và cũng từng thử những món này nhưng hương vị nơi đây là tuyệt nhất”. Ông còn nói thêm: “Sau lần trải nghiệm này tôi đã có một sự tôn trọng hoàn toàn mới cho ẩm thực Việt Nam”.

Ấn tượng sâu sắc ấy còn được Gordon Ramsay mang vào show Master Chef Mỹ. Trong một tập phát sóng, ông đã chọn món hủ tiếu làm thử thách cho top 5 thí sinh. Các đầu bếp trẻ được nếm thử nước dùng gốc rồi phải tự tái tạo lại món ăn sao cho chuẩn bị nhất. Dù đều là những người tài năng, nhiều thí sinh vẫn lúng túng, thậm chí muốn bỏ cuộc vì hương vị nước lèo của món ăn Việt quá tinh tế và khó đoán, ẩn chứa nhiều tầng lớp nguyên liệu.

Gordon Ramsay thử thách các thí sinh với món hủ tiếu

Có lẽ, điều khiến Gordon Ramsay phải ngạc nhiên và nể phục không chỉ nằm ở hương vị của một tô bún hay bát bún hủ tiếu, mà chính là cái “hồn” trong ẩm thực Việt Nam. Từ những nguyên liệu dân dã, những bàn tay mộc mạc nơi chợ quê, người Việt vẫn có thể tạo nên món ăn khiến thực khách dù chỉ nếm một lần cũng nhớ mãi.