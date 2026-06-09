Audi Q3 Sportback 2026 lộ diện sớm trước ngày ra mắt Việt Nam: Thiết kế khác hoàn toàn đời cũ, có gói thể thao, dễ dùng động cơ hybrid

Audi Q3 Sportback mới ra mắt toàn cầu vào tháng 6/2025. Chỉ mất 1 năm để về tới Việt Nam, mẫu xe này chuẩn bị bàn giao đến tay người tiêu dùng.

Một chiếc Audi Q3 Sportback thế hệ mới nhất đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, một chiếc Audi Q3 Sportback thuộc thế hệ thứ ba xuất hiện tại Việt Nam.

Phía Audi Việt Nam cho biết, mẫu xe này sẽ được giới thiệu chính thức tới người tiêu dùng trong nước vào ngày 19/6 tới đây. Mức giá vẫn chưa được tiết lộ. Đây là mẫu xe thứ 2, nằm trong danh sách 7 mẫu xe sẽ được Audi Việt Nam mở bán trong năm nay.

Audi Q3 thế hệ mới lộ diện sớm. Ảnh: Hoàng Dũng

Trước đó hồi tháng 12/2025, phía hãng cho biết họ sẽ mang về tổng cộng 7 mẫu xe mới trong năm 2026, bao gồm Audi Q6 e-tron Sportback, S6 Sportback e-tron, Q5 SUV, Q5 Sportback, Q3 SUV, Q3 Sportback và một mẫu xe bí ẩn. Chiếc xe đầu tiên được giới thiệu trong năm nay là Audi S6 Sportback e-tron, ra mắt cuối tháng 5/2026 với mức giá niêm yết 4,199 tỷ đồng.

Về chiếc Audi Q3 2026 tại Hà Nội, vì là bản Sportback nên điểm đặc trưng là cột C được vuốt dần xuống về phía sau, mang kiểu dáng SUV lai coupe. Ngoại thất được trang bị gói tuỳ chọn Sline mang vẻ ngoài thể thao hơn và được trang bị bộ mâm 19 inch.

Xe có gói ngoại thất thể thao. Ảnh: Hoàng Dũng

Audi Q3 Sportback 2026 sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn với thiết kế dạng lưới, logo Audi đặt chính giữa. Hệ thống đèn pha LED toàn phần đặt thấp xuống cản dưới, với dải đèn LED Matrix kỹ thuật số ban ngày trên cao. Nhiều khả năng, dải đèn ban ngày sẽ có khả năng tuỳ biến giao diện theo sở thích chủ nhân giống như của S6 Sportback e-tron.

Tham khảo thị trường quốc tế, Audi Q3 Sportback 2026 có không gian nội thất khác biệt toàn diện so với bản cũ. Cụm màn hình cong với đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình thông tin giải trí 12,8 inch đặt nổi trên táp lô. Cần số cũng được thiết kế lại, đưa ra sau vô-lăng để giải phóng không gian cho bệ trung tâm. Khoang nội thất sống động hơn với hệ thống đèn viền 30 màu, chiếu sáng qua các tấm vải cắt laser trên cửa.

Về động cơ, Audi Q3 Sportback thế hệ mới ở thị trường quốc tế có tùy chọn động cơ xăng mild-hybrid (MHEV), dầu diesel và plug-in hybrid (PHEV). Trong số đó động cơ xăng MHEV dễ có cơ hội về Việt Nam nhất.

Xe có hai loại máy gồm 1.5L tăng áp TFSI sản sinh công suất 148 mã lực. Trong khi đó, phiên bản cao cấp sử dụng động cơ 2.0L tăng áp TFSI cho công suất lên đến 262 mã lực. Sức mạnh được truyền đến bánh trước hoặc cả bốn bánh thông qua hệ thống quattro của Audi, tùy thuộc vào từng biến thể. Hiện chưa rõ xe mở bán tại Việt Nam sẽ mang tuỳ chọn động cơ nào.

Một số hình ảnh tham khảo Audi Q3 Sportback 2026 tại thị trường quốc tế: