Đức đã mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa Arrow 3 đầu tiên vào năm 2023, với tổng giá trị khoảng 3 tỷ euro. Tổ hợp này sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không chung của châu Âu.

Khẩu đội Arrow 3 đầu tiên sẽ đạt khả năng chiến đấu ban đầu vào tháng 12. Điều này trở nên khả thi sau khi triển khai thành phần đầu tiên của hệ thống tại Schönwald và quá trình huấn luyện nhân viên vận hành hoàn tất với sự tham gia của các chuyên gia Israel.

Nhiệm vụ của Arrow 3 là đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa ở độ cao ngoài tầng khí quyển - thực chất là bên ngoài bầu khí quyển, ở độ cao hơn 100 km.

Hoa Kỳ là đối tác trong quá trình phát triển hệ thống Arrow của Israel và sản xuất một phần đáng kể các linh kiện. Do đó, việc xuất khẩu hệ thống này cần có sự chấp thuận không chỉ từ chính phủ Tel Aviv mà còn từ Washington.

Quá trình nạp tên lửa phòng không Arrow 3 vào container vận chuyển và phóng.

Đạn đánh chặn tầm cao của hệ thống này cho phép tiêu diệt tên lửa tầm xa của đối phương bên ngoài bầu khí quyển Trái Đất bằng phương pháp va chạm động năng.

Thông số kỹ thuật chính xác và thậm chí cả kích thước của tên lửa Arrow 3 vẫn đang được giữ bí mật, chỉ biết rằng nó nhỏ hơn một chút so với phiên bản trước - Arrow 2, nhưng có tầm bắn và độ cao đánh chặn mục tiêu lớn hơn.

Arrow 2 có cự ly đánh chặn lên tới 100 km (theo các nguồn khác là 150 km) và độ cao tiêu diệt tối đa là 50 km.

Một số nguồn tin cho rằng độ cao đánh chặn đối với Arrow 3 là "trên 100 km". Nhiều nguồn khác cũng thường nhận định phạm vi đánh chặn lên đến 2.400 km, nhưng đây là một sai lầm.

Theo nhà sản xuất Israel, hệ thống phòng không này có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo phóng từ khoảng cách 2.400 km, mặc dù bản thân nó không có tầm bắn đó.

Khu vực có bán kính 300 km và trung tâm cách biên giới các nước NATO khoảng 50 km.

Giả sử giống như độ cao, tầm bắn của Arrow 3 cũng tăng gấp đôi, vốn là một ước tính khá thận trọng, thì việc triển khai một hệ thống như vậy ở sườn phía Đông của NATO, cùng với lực lượng Đức đã hiện diện ở đó, sẽ cho phép đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga trên lãnh thổ Nga và Belarus, ngay từ trước khi xâm nhập không phận NATO.

Ví dụ, nếu một hệ thống như vậy được triển khai gần Kyiv, nó có thể bao phủ lãnh thổ từ Rivne đến Sumy khỏi cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Điều này mang lại cho vũ khí này lợi thế cạnh tranh so với các tổ hợp cấp thấp hơn, chẳng hạn như Patriot, vốn chỉ có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối của hành trình trong một khu vực hạn chế.

Đây là thông số quan trọng, bởi ngay cả một tên lửa bị bắn hạ ở giai đoạn cuối cũng có thể gây ra thiệt hại đáng kể nếu rơi xuống lãnh thổ của đối phương.