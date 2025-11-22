The Telegraph: Ukraine dùng… một bài hát để hạ tên lửa 'bất khả chiến bại' của ông Putin, bắn rơi 19 quả trong 2 tuần

Tờ Telegraph (Anh) ngày 21/11 đưa tin, Ukraine đang sử dụng âm nhạc để hạ gục tên lửa siêu thanh "bất khả chiến bại" của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Một nhóm tác chiến điện tử của Ukraine đang gây nhiễu tín hiệu vệ tinh trên vũ khí Nga và thay thế chúng bằng một bài hát nhại lại nội dung tuyên truyền của Nga.

Night Watch - nhóm vận hành công nghệ này - tuyên bố trong hai tuần qua đã bắn hạ 19 tên lửa Kinzhal - từng được Tổng thống Putin mô tả là "bất khả chiến bại".

Tên lửa siêu thanh Kinzhal bị bắn hạ bởi 'sự giả mạo' của Ukraine qua một bài hát. Ảnh: 404 Media

Nhóm nghiên cứu chia sẻ với chuyên trang công nghệ 404 Media rằng họ đang sử dụng một bài hát và một lệnh chuyển hướng để bắn hạ các tên lửa Kinzhal "thế hệ tiếp theo" - mang theo tải trọng 480 kg và có giá khoảng 10,1 triệu USD mỗi quả - trên bầu trời.

Kinzhal và các loại vũ khí dẫn đường khác tìm mục tiêu dựa vào hệ thống GLONASS – mạng lưới định vị vệ tinh theo kiểu GPS của Nga.

Telegraph đưa tin, Night Watch đã phát triển hệ thống gây nhiễu “Lima” của riêng họ, thay thế tín hiệu định vị vệ tinh của tên lửa Kinzhal bằng bài hát tiếng Ukraina “Our Father is Bandera” có nội dung châm biếm những tuyên truyền của Nga.

Khi bài hát bắt đầu, hệ thống Lima gửi cho các tên lửa đang bay tới một tín hiệu dẫn đường giả, đánh lừa tên lửa tin rằng chúng đang bay qua thủ đô Lima của Peru, khiến chúng phải cố gắng thay đổi quỹ đạo bay.

Tuy nhiên, khi đang di chuyển với tốc độ hơn 6.400 km/h, tên lửa trở nên mất ổn định do sự thay đổi hướng bay đột ngột và bất ngờ.

Night Watch cho biết họ đã phát triển hệ thống này sau khi phát hiện ra rằng Kinzhal sử dụng ăng-ten nhận tín hiệu có kiểm soát (CRPA) - một công nghệ lỗi thời.

Nhóm nghiên cứu nói với 404 Media rằng: “Chúng [tên lửa Kinzhal] có cùng loại đầu thu tín hiệu như tên lửa cũ của Liên Xô."

"Lớp vỏ không thể chịu được áp lực quá lớn và tên lửa tự nhiên sẽ hỏng. Khi Kinzhal cố gắng thay đổi hướng bay nhanh, thân tên lửa không thể chịu được tốc độ đó... và, đúng vậy, nó bị cắt thành hai mảnh", Night Watch cho biết.

“ Ưu điểm lớn nhất của những tên lửa đó là tốc độ đã được sử dụng để chống lại chúng”, nhóm nghiên cứu xác nhận.

Một thành viên của Night Watch tiết lộ với tạp chí Forbes rằng có lần một tên lửa Kinzhal đã bị dụ lệch hướng 200 km so với sân bay là mục tiêu của cuộc tấn công.

Chiến đấu cơ Nga mang tên lửa siêu thanh Kinzhal bên dưới. Ảnh: Getty

Night Watch cho biết Nga đang cố gắng tăng số lượng đầu thu tín hiệu trên tên lửa để khiến chúng ít bị đe dọa hơn, trong một số trường hợp là tăng gấp đôi số đầu thu; nhưng nhóm này vẫn khẳng định rằng điều đó sẽ không cản trở nỗ lực của họ nhằm bắn hạ Kinzhal.

Theo Telegraph, Tổng thống Nga Putin vào năm 2018 từng mô tả tên lửa siêu thanh Kinzhal - có tầm bắn lên tới 2.000 km - là "bất khả chiến bại" và là "vũ khí lý tưởng". Ngay cả cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng từng nói vào năm 2022 rằng "gần như không thể ngăn chặn được nó".

Một số tên lửa Kinzhal đã bị bắn hạ trong suốt cuộc chiến sau khi hệ thống tên lửa phòng không Patriot được chuyển giao cho Ukraine, nhưng nguồn cung cấp hệ thống do Mỹ sản xuất này cho Kyiv lại có hạn.