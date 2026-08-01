Thao tác tưởng chừng vô hại này có thể khiến iPhone đối mặt với nguy cơ hư hỏng.

Trong quá trình sử dụng hằng ngày, iPhone có thể vô tình bị dính nước mưa, nước sinh hoạt hoặc đồ uống đổ vào.

Chỉ một lượng nhỏ chất lỏng lọt vào cổng sạc cũng đủ khiến thiết bị ngừng nhận sạc bằng cáp. Đây là cơ chế bảo vệ được Apple tích hợp nhằm hạn chế nguy cơ chập điện và hư hỏng linh kiện bên trong.

Theo đó, khi cổng sạc của iPhone phát hiện có hơi ẩm hoặc chất lỏng, màn hình sẽ hiển thị thông báo "Liquid has been detected" kèm cảnh báo "Charging Not Available". Lúc này, thiết bị sẽ từ chối sạc qua cáp để bảo vệ các chân kết nối và linh kiện bên trong khỏi nguy cơ ăn mòn hoặc đoản mạch.

Apple cho biết đây là một tính năng an toàn được tích hợp trên iPhone nhằm ngăn chặn các hư hỏng có thể xảy ra khi dòng điện đi qua cổng sạc đang bị ẩm.

Hãng vẫn cung cấp tùy chọn "Emergency Override" để phục vụ những trường hợp đặc biệt. Sau khi người dùng rút cáp và cắm lại, iPhone có thể hiển thị nút này, cho phép tiếp tục sạc bất chấp cảnh báo phát hiện chất lỏng.

Tuy nhiên, theo Apple, Emergency Override chỉ nên được sử dụng khi thực sự cần thiết, chẳng hạn khi người dùng cần duy trì pin để liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Nếu tiếp tục sạc khi cổng kết nối vẫn còn ướt, nguy cơ hỏng chân sạc, ăn mòn linh kiện hoặc chập điện sẽ tăng lên đáng kể.

Khi iPhone phát hiện cổng sạc bị ướt, người dùng vẫn có thể bỏ qua cảnh báo để tiếp tục sạc. Tuy nhiên, Apple cho biết đây chỉ là giải pháp dành cho trường hợp khẩn cấp. (Ảnh: Mobile Montreal)

Trong một số trường hợp hiếm gặp, cảnh báo có thể xuất hiện do lỗi phần mềm. Nếu người dùng chắc chắn cổng sạc hoàn toàn khô và không có chất lỏng xâm nhập, việc bỏ qua cảnh báo có thể được cân nhắc.

Xử lý thế nào khi iPhone báo phát hiện chất lỏng?

Nếu xác định cổng sạc bị ướt, Apple khuyến nghị ngắt kết nối bộ sạc ngay lập tức. Sau đó, giữ iPhone theo phương thẳng đứng và gõ nhẹ vào lòng bàn tay để giúp chất lỏng thoát ra khỏi cổng kết nối.

Với trường hợp chỉ dính một lượng nước nhỏ, người dùng nên đặt thiết bị ở nơi khô ráo, thông thoáng khoảng 30 phút trước khi thử sạc lại.

Nếu iPhone bị ngâm trong nước, hãy lau khô bề mặt bằng khăn mềm và để máy khô tự nhiên trong ít nhất 2-5 giờ, lý tưởng là khoảng 12 giờ. Apple cũng khuyến cáo không nên cho điện thoại vào gạo vì phương pháp này không giúp làm khô hiệu quả, thậm chí bụi hoặc hạt gạo có thể lọt vào cổng sạc.

Để đẩy nhanh quá trình làm khô, người dùng có thể dùng quạt thổi luồng gió mát vào thiết bị từ khoảng cách phù hợp. Ngược lại, không nên sử dụng máy sấy tóc hoặc các nguồn nhiệt trực tiếp vì nhiệt độ cao có thể làm hỏng linh kiện.

Trong thời gian chờ cổng sạc khô hoàn toàn, người dùng vẫn có thể sạc bằng bộ sạc không dây nếu thiết bị hỗ trợ. Tuy nhiên, Apple lưu ý phương thức này tạo ra nhiều nhiệt hơn so với sạc có dây, do đó chỉ nên sử dụng khi cần thiết.