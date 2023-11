Áp lực vì suốt 4 năm chưa một lần 'làm chuyện ấy' thành công với chồng

Cách đây 4 năm, cô gái trẻ tên H (sinh năm 1992) đã tìm được bến đỗ hạnh phúc với người mình yêu thương. Những tưởng hạnh phúc sẽ nở hoa với đôi bạn trẻ, thế nhưng trong đêm tân hôn, 2 vợ chồng H lại gặp sự cố. H không thể quan hệ được với chồng.

4 năm cứ trôi qua, dù 2 vợ chồng đã cố gắng nhưng chưa một lần quan hệ thành công. Lần đi khám này, H chia sẻ là do quá áp lực chuyện con cái nên đã quyết định đi khám. Chị H mong muốn điều trị xong sẽ có cơ hội sinh con tự nhiên.

ThS.Bs Phạm Minh Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội - cho biết đây là lần đầu tiên bệnh nhân đi khám về vấn đề tế nhị này. Các lần quan hệ trước đây, cặp đôi chỉ dừng lại ở màn dạo đầu, sau đó người chồng buộc phải giải quyết nhu cầu bằng cách "tự xử" và xuất tinh ngoài.

Sau khi khám, bác sĩ xác định bệnh nhân H không có dị tật bẩm sinh hệ sinh dục, màng trinh không dày, không gây cản trở quan hệ tình dục, đồng thời bệnh nhân có biểu hiện co cứng các cơ vùng chậu.

Với kết quả khám này, bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn tình dục nữ hiếm gặp, gọi là hội chứng "co thắt âm đạo" (Vaginismus).

Một bệnh nhân đang được bác sĩ hướng dẫn về cơ sàn chậu (ảnh BSCC)

"Co thắt âm đạo" là tình trạng co thắt các cơ vùng chậu sinh dục ngoài ý muốn, ngăn cản mọi động thái đưa vào âm đạo. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý, ngoài ra còn có thể do nguyên nhân nội tiết, chấn thương, phẫu thuật… Một số trường hợp khác là có thể do người bệnh bị ám ảnh bởi trải nghiệm tình dục lần đầu quá thô bạo dẫn đến tâm lý sợ hãi cho những lần quan hệ tình dục về sau.

Với trường hợp bệnh nhân H, bác sĩ Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội đã sử dụng kết hợp hai phương pháp tâm lý liệu pháp kết hợp trị liệu tình dục. Trải qua 9 buổi điều trị trực tiếp tại viện và hơn 2 tháng thực hiện bài tập vật lý trị liệu sàn chậu tại nhà, đến nay bệnh đã có thể quan hệ tình dục thành công với chồng mà không gặp cản trở hay khó chịu.

Bệnh nhân H chỉ là 1 trong gần 20 ca bệnh mắc hội chứng "co thắt âm đạo" đã đến thăm khám và điều trị tại Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội. Thông thường, các trường hợp điều trị khác chỉ mất 3-4 ngày để bệnh nhân có thể quan hệ. Trường hợp của bệnh nhân H phải mất tới 9 ngày điều trị trực tiếp tại viện do bệnh nhân để thời gian không quan hệ khá lâu mới đi khám.

Qua trường hợp của bệnh nhân H, bác sĩ Ngọc khuyên nếu các cặp đôi bị trục trặc quan hệ, nữ giới có biểu hiện co thắt ngoài ý muốn, bị đau hay giảm ham muốn đột ngột hãy đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời. Chị em không nên âm thầm chịu đựng, e ngại đi khám làm ảnh hưởng đến đời sống tình dục cũng như chức năng sinh sản của cặp đôi.