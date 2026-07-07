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Áp lực linh kiện có thể khiến giá iPhone 17 series tại Việt Nam tăng

Thụy Phương
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Quyết định tăng giá hàng loạt phần cứng từ 15% đến 30% của Apple đang làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh giá đối với dòng sản phẩm chiến lược là iPhone.

Cuối tháng 6, Apple tăng giá diện rộng đối với hàng loạt thiết bị gồm MacBook, iPad, Apple TV, HomePod và Vision Pro. Nguyên nhân bắt nguồn từ giá linh kiện tăng nhanh, vượt khỏi khả năng tự hấp thụ chi phí của doanh nghiệp, buộc Apple phải điều chỉnh giá bán phần cứng để duy trì biên lợi nhuận.

Dù ngành hàng iPhone tạm thời đứng ngoài đợt tăng giá này, việc khan hiếm linh kiện vẫn đang tạo ra những tác động tại thị trường thứ cấp. Ở một số hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) ở Việt Nam, hãng chưa có thông báo chính thức về việc thay đổi biểu giá đối với dòng iPhone 17 series hiện tại. Tuy nhiên, tình hình này có thể không kéo dài.

Giá iPhone 17 series tại Việt Nam có thể tăng do Áp lực linh kiện - Ảnh 1.

iPhone 17 series đứng trước nguy cơ tăng giá tại Việt Nam. (Ảnh: Thụy Phương)

Chia sẻ với Báo Điện Tử VTC News , đại diện một AAR cho biết hiện nay các nhà bán lẻ trong nước cũng đang theo dõi rất sát diễn biến của các sản phẩm Apple, đặc biệt là iPhone - dòng thiết bị chủ lực trên kệ hàng chính hãng.

Hiện Apple mới điều chỉnh giá đối với Mac và iPad, còn iPhone vẫn được giữ nguyên. Nhưng nếu áp lực chi phí linh kiện, đặc biệt là RAM và bộ nhớ lưu trữ, tiếp tục kéo dài thì khả năng iPhone phải điều chỉnh giá trong các đợt tới là điều không thể loại trừ. Apple cũng đã phát tín hiệu rằng việc tăng giá có thể tiếp tục nếu chi phí đầu vào vẫn ở mức cao ”, vị đại diện chia sẻ.

Theo nhiều phân tích cũng như dự báo từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, nếu chi phí linh kiện trên mỗi máy tăng thêm 150 USD (gần 4 triệu đồng), giá bán lẻ iPhone hoàn toàn có thể tăng thêm khoảng 4 - 5 triệu đồng để bù đắp chi phí. Dù vậy, đây chỉ là kịch bản dự báo, còn Apple hiện chưa công bố bất kỳ kế hoạch điều chỉnh giá nào đối với iPhone.

Trên kệ hàng, diễn biến giá của iPhone cũng đang giữ ổn định, thậm chí được xem là “chưa có tiền lệ”. Theo đó, chu kỳ giá của iPhone tại thị trường Việt Nam hàng năm sẽ giảm sau một thời gian mở bán. Ví dụ vào tháng 6/2025, mẫu iPhone 16 Pro Max bản tiêu chuẩn được các đại lý xả kho ở mức 30 triệu đồng, giảm tới 15% giá trị so với lúc ra mắt.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra với các đời iPhone 14 và iPhone 15 trước đó. Nhưng iPhone 17 Pro Max đang thể hiện ngược lại khi vẫn bám trụ ở ngưỡng 36 triệu đồng tại nhiều đại lý, tương đương mức giảm khoảng 5% (2 triệu đồng) so với giá tại thời điểm mở bán tháng 9/2025.

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Tags

linh kiện

giá iPhone 17 series

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