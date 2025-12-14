Áp lực công việc lớn, cô gái 22 tuổi bị ngừng tim trong 7 phút

Courtney Stocks (22 tuổi), sinh sống tại thị trấn Ilkeston, Derbyshire, Anh, vừa có trải nghiệm chết lâm sàng không thể nào quên vào cuối tháng 11 vừa qua. Cô đã ngã gục trong vườn nhà khi đi dạo chơi cùng cha mẹ.

Tim của Courtney ngừng đập. Cô chết lâm sàng trong 7 phút. May mắn khi thấy con gái gặp nguy cấp, Chris Watchorn (40 tuổi) - cha của Courtney - lập tức thực hiện hồi sức tim phổi (CPR). Sau đó, nhân viên y tế can thiệp. Cô được đưa cấp cứu đến bệnh viện địa phương.

Courtney kể lại: “Đó là một ngày cuối tuần bình thường. Tôi đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với gia đình. Bố tôi vừa đứng lên ra ngoài nghe điện thoại. Chỉ vài phút, tôi đi bộ theo ngay sau ông rồi ngã gục trong vườn".

Sau ba ngày tại khoa chăm sóc đặc biệt, Courtney nhận được tin mình mắc bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp là rối loạn khớp vòng van hai lá (MAD). Đây là một bất thường cấu trúc tim, có thể dẫn đến đột tử do ngừng tim.

Courtney không có tiền sử bệnh lý nền. Cô từng bị tim đập nhanh và chóng mặt. Các triệu chứng xuất hiện vài tuần trước khi nhập viện nhưng cô chỉ nghĩ là do căng thẳng quá độ .

Cô gái 22 tuổi bỏ qua các triệu chứng sức khỏe do thường xuyên căng thẳng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Các bác sĩ cho biết, căng thẳng là một trong các yếu tố gây ra cơn ngừng tim. Courtney không hút thuốc hay uống rượu. Mỗi sáng, cô đều đi bộ 20 phút, gần 10.000 bước chân đến chỗ làm để gìn giữ sức khỏe.

Chính áp lực từ việc điều hành cơ sở kinh doanh chăm sóc thú cưng đã ảnh hưởng tới Courtney. Bệnh tật là bẩm sinh tuy nhiên các bác sĩ chia sẻ rằng căng thẳng làm nguy cơ phát tác cao hơn.

“Tôi là người dễ căng thẳng. Mọi chuyện nhỏ nhặt cứ dồn nén lại. Công việc rất áp lực khi phải làm việc cùng khách hàng khó tính. Tôi thường xuyên về nhà trong trạng thái lo âu, mệt mỏi. Điều đó đóng vai trò quan trọng gây ra hậu quả như ngày hôm nay" , Courtney nhấn mạnh.

Courtney bị tim đập nhanh, chóng mặt, đặc biệt khi tắm nước nóng. Bên cạnh đó, cô cũng không thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe. Lần gần nhất, cô đi khám tổng quát tại bệnh viện là từ khi 8 tuổi.

Sau sự cố suýt mất mạng, cô kêu gọi mọi người không nên bỏ qua bất kỳ triệu chứng đáng lo ngại nào. Các triệu chứng sức khỏe xuất hiện thường xuyên, nghiêm trọng hơn khi bản thân bị mệt mỏi, căng thẳng bởi yếu tố công việc.

Courtney phải nằm ở khoa hồi sức cấp cứu thêm 4 ngày. Sau đó, cô được chuyển sang khoa tim, trải qua nhiều xét nghiệm. Cuối cùng, cô được lắp máy khử rung tim để ngăn chặn các cơn ngừng tim về sau này.