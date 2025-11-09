Antisol – bước tiến mới trong xu hướng dầu gội dược liệu sạch gàu

Trong đó, dầu gội sạch gàu Antisol của thương hiệu iCare Pharma được xem là một trong những sản phẩm tiên phong trong nhóm dầu gội sạch gàu chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên được người dùng tin chọn.

Gàu – vấn đề phổ biến nhưng ít được quan tâm đúng mức

Gàu là vấn đề rất phổ biến nhưng lại thường bị xem nhẹ. Nhiều người chỉ coi đó là hiện tượng tạm thời mà quên rằng da đầu cũng cần được chăm sóc đúng cách như làn da mặt. Khi mất cân bằng dầu – ẩm hoặc dùng sản phẩm không phù hợp, gàu có thể tái phát, gây ngứa rát, bong tróc và ảnh hưởng đến sự tự tin trong giao tiếp hằng ngày.

Tại Việt Nam, yếu tố khí hậu nóng ẩm, cộng thêm thói quen gội đầu bằng nước nóng, lạm dụng sản phẩm chứa hoạt chất tẩy mạnh khiến tình trạng gàu và ngứa dễ tái phát, đặc biệt vào mùa hanh khô.

Xu hướng dầu gội dược liệu – hướng đi bền vững

Theo báo cáo từ Euromonitor International, trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific), 31% người tiêu dùng mua sản phẩm làm đẹp trực tuyến cho biết "thành phần hoàn toàn tự nhiên" là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định mua hàng của họ.[1]

Tại Việt Nam, xu hướng "dược liệu bản địa" đang được các doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ. Thay vì dựa vào hương liệu tổng hợp, các sản phẩm mới hướng đến chiết xuất thảo mộc như Neem, Gurjun, tràm trà, hương thảo, gừng, nghệ… – vốn được chứng minh có tác dụng hỗ trợ giảm gàu, giảm ngứa và cân bằng độ ẩm tự nhiên cho da đầu.

Dầu gội sạch gàu Antisol – đại diện cho hướng đi "dược liệu sạch"

Nổi bật trong nhóm sản phẩm dược liệu Việt, Dầu gội sạch gàu Antisol của iCare Pharma được phát triển với công thức pH trung tính, kết hợp 8 loại thảo dược dịu lành và vitamin E.

Nhờ đó, sản phẩm không chỉ giúp làm sạch gàu và bụi bẩn, mà còn hỗ trợ duy trì độ ẩm và cân bằng da đầu.

Đại diện iCare Pharma chia sẻ: "Dầu gội sạch gàu Antisol được nghiên cứu theo hướng an toàn – hiệu quả – bền vững. Chúng tôi muốn xây dựng một sản phẩm Việt Nam đủ tiêu chuẩn cạnh tranh trong dòng dầu gội dược liệu cao cấp, đáp ứng cả nhu cầu làm sạch lẫn chăm sóc toàn diện cho mái tóc."

Theo phản hồi người tiêu dùng, chỉ sau 1 thời gian ngắn sử dụng đều đặn, tình trạng gàu và cảm giác ngứa ngáy giảm đáng kể, tóc mềm mượt và bớt khô xơ hơn trước.

Kỳ vọng nâng tầm dược mỹ phẩm Việt

Sự xuất hiện của những sản phẩm như dầu gội sạch gàu Antisol đánh dấu bước tiến mới của ngành dược mỹ phẩm trong nước, hướng đến chuẩn "xanh – an toàn – hiệu quả". Nhiều người tin rằng, việc ứng dụng chiết xuất thiên nhiên bản địa không chỉ giúp kiểm soát gàu bền vững mà còn góp phần phát triển ngành công nghiệp dược liệu Việt.

Tham khảo sản phẩm chính hãng tại: Website chính thức của iCare Pharma.

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Icare

Địa chỉ: 108 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam