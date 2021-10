Anh trai bị tử hình vì heroin, em trai ‘nối gót’ vận chuyển ma tuý tổng hợp

Ngày 7/10, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nghệ An bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Khoảng 19h30 ngày 5/10, Xồng Bá Giờ (31 tuổi, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) vận chuyển một số lượng lớn ma tuý. Khi đến địa phận bản Khe Tang (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) thì bị công an bao vây.

Lúc này, Xồng Bá Giờ chống trả quyết liệt hòng thoát thân song đã bị bắt giữ sau đó. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Được biết, Xồng Bá Giờ là em trai Xồng Bá Tênh - đối tượng đã bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ vào tháng 7/2017 về hành vi vận chuyển trái phép 20 bánh heroin. Xồng Bá Tênh đã bị tòa tuyên án tử hình.