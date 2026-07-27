Anh sẽ có tên lửa tương tự Kinzhal, Zircon của Nga

GD&TĐ - Để tăng cường khả năng đối phó với tên lửa siêu thanh Kinzhal, Zircon của Nga, Anh đã khởi động sản xuất tên lửa mục tiêu siêu thanh.

Khu trục hạm Type 45 của Anh phóng tên lửa Aster 30.

Theo Defense Express, sau hơn một thập kỷ dựa vào các đồng minh để cung cấp các mục tiêu siêu thanh cho huấn luyện phòng thủ tên lửa, Vương quốc Anh hiện đã ký hợp đồng với nhà thầu Lockheed Martin để khôi phục sản xuất trong nước sau hơn mười năm gián đoạn.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Lockheed Martin UK đã được trao hợp đồng trị giá 20 triệu bảng Anh (khoảng 23,4 triệu euro) để thực hiện chương trình này. Vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của tên lửa mục tiêu siêu thanh mới dự kiến diễn ra vào năm 2027.

Chương trình này sẽ cho phép Anh không còn phụ thuộc vào các quốc gia đồng minh về khả năng quan trọng cần thiết để huấn luyện chống lại vũ khí siêu thanh và tên lửa đạn đạo. Công việc dự kiến sẽ được thực hiện tại cơ sở của Lockheed Martin ở Ampthill, Anh.

Các chuyên gia của Defense Express, cho rằng việc sử dụng ngày càng nhiều vũ khí đạn đạo và siêu thanh đã khiến loại hình huấn luyện này trở nên ngày càng quan trọng.

Nga thường xuyên sử dụng các hệ thống như Iskander-M, Kinzhal và Zircon, trong khi Iran cũng đã chứng minh khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo trong các cuộc xung đột liên quan đến Mỹ, Israel và các quốc gia vùng Vịnh.

Kinh nghiệm chiến đấu gần đây cho thấy, mặc dù các hệ thống phòng không tự động hiện đại giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình tấn công, kinh nghiệm và đào tạo với kíp trắc thủ vận hành vẫn rất cần thiết.

Các kíp chiến đấu được đào tạo bài bản có thể cải thiện việc phân bổ tên lửa đánh chặn, triển khai các phương tiện phòng thủ tên lửa hiệu quả hơn và tăng cường sự phối hợp giữa các hệ thống phòng không khác nhau.

Cần lưu ý Vương quốc Anh không vận hành hệ thống Patriot hay các hệ thống đặt trên đất liền khác được thiết kế đặc biệt để đánh chặn tên lửa đạn đạo hoặc siêu thanh.

Khả năng đó hiện chủ yếu thuộc về Hải quân Hoàng gia, với các tàu chiến chịu trách nhiệm bảo vệ quần đảo Anh, các lãnh thổ hải ngoại, lực lượng đồng minh và các nhóm tác chiến hải quân.

Các tàu khu trục Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh hiện được trang bị tên lửa đánh chặn Aster 30, và hiện chúng đang được nâng cấp lên tiêu chuẩn B1NT.

Anh cũng đang xem xét trang bị cho các tàu chiến của mình hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41, cho phép chúng phóng các tên lửa đánh chặn SM-3, SM-6 và PAC-3 MSE do Mỹ sản xuất.

Về khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ trên không, Vương quốc Anh cũng đang nỗ lực tăng gấp đôi số lượng hệ thống phòng không tầm trung Sky Sabre, với các bệ phóng bổ sung dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động năm 2027.