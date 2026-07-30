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Ảnh hẹn hò của Mbappe và mỹ nhân Tây Ban Nha

Trạch Dương
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Kylian Mbappe nắm tay, chụp ảnh cho nữ diễn viên Ester Exposito trong chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền tại Sardinia. Nam cầu thủ dự kiến hội quân cùng Real Madrid đầu tháng 8 sau kỳ nghỉ ở Italy.

Theo Just Jared , Kylian Mbappe và Ester Exposito đang nghỉ dưỡng trên du thuyền ngoài khơi Sardinia, Italy. Trong loạt ảnh mới, tiền đạo người Pháp mặc áo dệt kim màu trắng, quần short đen, giày tối màu và đeo kính râm. Ester Exposito diện váy hai dây màu đỏ, đi giày cao gót quai mảnh, kết hợp túi xách màu cam.

Trong một khoảnh khắc, Mbappe nắm tay, hỗ trợ Ester Exposito bước xuống cầu thang. Nữ diễn viên mang giày cao gót, cần đến sự giúp đỡ của bạn trai. Cả hai không né tránh ống kính, xung quanh có nhiều người đi cùng.

Ở bức ảnh khác, Mbappe và Exposito ngồi đối diện trên khu vực ghế nghỉ của du thuyền. Tiền đạo 27 tuổi cầm điện thoại, hướng máy về phía nữ diễn viên. Hai người dành phần lớn thời gian trò chuyện, chụp ảnh và ngắm biển.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Mbappe nắm tay, hỗ trợ Ester Exposito bước xuống cầu thang của du thuyền. Nữ diễn viên Elite diện váy đỏ, kết hợp túi xách màu cam trong chuyến nghỉ dưỡng tại Sardinia.

Mbappe và Exposito còn được chụp lại ảnh mặc đồ bơi, nghỉ ngơi dưới nắng. Chuyến đi diễn ra không lâu trước thời điểm cầu thủ người Pháp trở lại tập trung cùng Real Madrid, chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027.

Cặp cầu thủ và diễn viên vướng tin hẹn hò từ tháng 3. Hai người cùng rời đi sau khi dự Tuần lễ thời trang Paris. Vào tháng 4, họ tiếp tục xuất hiện cùng nhau nhưng không nói về mối quan hệ. Đến tháng 5, tiền đạo Real Madrid và ngôi sao phim Elite được chụp ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền tại Ibiza, Tây Ban Nha.

Trong thời gian World Cup 2026 diễn ra, Ester Exposito có mặt trên khán đài để cổ vũ tuyển Pháp. Mbappe từng đăng rồi nhanh chóng xóa hình ảnh nữ diễn viên mặc áo đấu mang tên anh trên Instagram Story.

Sau giải đấu, hai người dành thời gian tại Miami trước khi trở lại châu Âu. Họ tiếp tục được bắt gặp ăn tối tại nhà hàng La Girafe và mua sắm trên đại lộ Montaigne ở Paris. Mbappe và Exposito đã ghé qua một số cửa hàng của Dior, Messika và Jacquemus.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Mbappe dành thời gian bên bạn gái trước khi trở lại hội quân.

Việc hai người liên tục xuất hiện cùng nhau khiến tin hẹn hò được truyền thông quốc tế quan tâm. Tuy nhiên, Mbappe và Ester Exposito vẫn giữ im lặng về đời tư.

Ester Exposito sinh năm 2000 tại Madrid, Tây Ban Nha. Cô nổi tiếng quốc tế khi đảm nhận vai Carla Roson trong loạt phim Elite của Netflix. Nữ diễn viên sau đó góp mặt trong Someone Has to Die , Venus , Lost in the Night Bandidos . Cô đồng thời hoạt động trong lĩnh vực thời trang, từng hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế.

Mbappe vừa khép lại World Cup 2026 với vị trí thứ tư cùng tuyển Pháp. Anh ghi 10 bàn tại giải, nâng tổng thành tích lên 22 bàn và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

Mbappe dự kiến hội quân trở lại sau kỳ nghỉ tại Italy. Real Madrid lên lịch đá giao hữu với Fiorentina ngày 1/8 tại Áo trước khi bước vào mùa giải mới. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ gặp Real Sociedad ở vòng mở màn La Liga vào giữa tháng 8.

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Tags

Mbappe

Tây Ban Nha

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