Ăn vặt kiểu “chống đói” tưởng vô hại, ai ngờ 5 món quen mặt này lại không thể thay cơm, ăn nhiều chỉ hại dạ dày

Trong nhịp sống bận rộn, không ít người chọn cách “ăn tạm” bằng đồ ăn vặt thay cho bữa chính. Một gói snack, vài chiếc bánh hay ly trà sữa có thể giúp xua cơn đói nhanh chóng, nhưng đằng sau sự tiện lợi ấy lại là nhiều nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc thường xuyên thay thế bữa ăn chính bằng đồ ăn vặt không chỉ làm rối loạn hệ tiêu hóa mà còn ảnh hưởng đến đường huyết, mỡ máu và sức khỏe lâu dài.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống: Đồ ăn vặt chỉ nên đóng vai trò bổ sung năng lượng tạm thời, không thể thay thế bữa ăn chính. Việc lạm dụng sẽ khiến cơ thể thiếu chất, đồng thời làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và chuyển hóa.

Snack (đồ ăn vặt/thức ăn nhẹ) là các loại thực phẩm chế biến sẵn, tiện lợi, thường được ăn giữa các bữa chính để làm dịu cơn đói

Vì sao đồ ăn vặt không thể thay bữa chính?

Khác với bữa ăn đầy đủ, đồ ăn vặt thường thiếu protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết. Thay vào đó, chúng lại chứa nhiều đường, muối, chất béo và phụ gia.

Một gói khoai tây chiên có thể cung cấp lượng calo tương đương nửa bát cơm, nhưng lại không tạo cảm giác no lâu. Điều này khiến bạn nhanh đói trở lại và dễ rơi vào vòng lặp ăn nhiều - đói nhanh - ăn tiếp. Về lâu dài, thói quen này không chỉ khiến hệ tiêu hóa bị “quá tải” mà còn làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

5 món ăn vặt quen thuộc nhưng “hại dạ dày” nếu ăn thay cơm

- Đồ ăn dạng phồng - giòn ngon nhưng dễ kích ứng

Khoai tây chiên, bánh phồng, bắp rang bơ là những món ăn vặt phổ biến. Tuy nhiên, chúng thường được chiên ngập dầu hoặc chế biến ở nhiệt độ cao. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng tiết axit và gây khó tiêu, đầy bụng.

- Đồ ngọt - gây biến động đường huyết

Kẹo, bánh ngọt, socola hay trà sữa chứa lượng đường cao. Khi ăn, đường huyết tăng nhanh rồi lại giảm đột ngột, khiến cơ thể nhanh đói và mệt mỏi. Nếu duy trì thói quen này lâu dài, bạn không chỉ dễ tăng cân mà còn có nguy cơ rối loạn đường huyết.

Lượng natri (muối) cao trong các món này khiến cơ thể giữ nước để cân bằng nồng độ điện giải, dẫn đến tình trạng phù nề và tăng cân giả ngay lập tức

- Đồ mặn - áp lực cho cả dạ dày và thận

Các loại snack mặn, thịt khô, bánh quy mặn thường chứa lượng muối cao. Ăn nhiều không chỉ làm tăng tiết axit dạ dày mà còn gây áp lực lên thận.

- Đồ chiên rán - “kẻ thù” của hệ tiêu hóa

Gà rán, khoai chiên hay bánh rán chứa nhiều chất béo, khiến thời gian tiêu hóa kéo dài hơn.Thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày có thể gây đầy hơi, trào ngược và cảm giác khó chịu kéo dài.

- Đồ chế biến sẵn - nhiều phụ gia, ít dinh dưỡng

Mì ăn liền, bánh đóng hộp hay đồ đông lạnh thường chứa chất bảo quản, chất tạo màu và hương liệu. Việc ăn thường xuyên có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, gây táo bón, tiêu chảy hoặc đầy hơi.

Nếu bạn ăn mì như một bữa phụ (ăn vặt) bên cạnh các bữa chính, tổng lượng calo nạp vào trong ngày sẽ dễ dàng vượt mức cơ thể cần, dẫn đến tích tụ mỡ thừa.

Điều gì xảy ra nếu bạn thường xuyên ăn vặt thay cơm?

Giảm chức năng tiêu hóa: Dạ dày không được cung cấp đủ dinh dưỡng cân bằng sẽ hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu.

Đường huyết và mỡ máu bất ổn: Đồ ăn vặt giàu đường và chất béo khiến đường huyết dao động mạnh, lâu dài có thể dẫn đến tích mỡ và kháng insulin.

Thiếu hụt dinh dưỡng: Ăn vặt không thể cung cấp đủ protein, vitamin và khoáng chất. Hậu quả là cơ thể mệt mỏi, giảm miễn dịch, da xấu đi.

Rối loạn hệ vi sinh đường ruột: Phụ gia trong đồ ăn vặt có thể ảnh hưởng đến lợi khuẩn, gây mất cân bằng hệ tiêu hóa.

Tăng nguy cơ bệnh mạn tính: Tình trạng này kéo dài có thể làm tăng nguy cơ viêm dạ dày, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Đây là "combo vàng" cung cấp đủ protein từ sữa chua, chất béo từ hạt và chất xơ từ trái cây

Làm sao để ăn vặt mà không hại sức khỏe?

- Dù bận rộn, hãy cố gắng duy trì bữa chính đầy đủ dinh dưỡng với tinh bột, đạm và rau.

- Đồ ăn vặt chỉ nên chiếm khoảng 10 - 15% tổng năng lượng mỗi ngày. Một lượng nhỏ là đủ.

- Có thể thay snack bằng các loại hạt, sữa chua hoặc trái cây ít đường.

- Uống đủ nước giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm tác động của đồ ăn vặt lên dạ dày.

- Đảm bảo chế độ ăn phong phú giúp cơ thể nhận đủ dưỡng chất cần thiết.

Đồ ăn vặt có thể tiện lợi và ngon miệng, nhưng không thể thay thế bữa chính. Việc lạm dụng trong thời gian dài có thể khiến cơ thể phải “trả giá” bằng những vấn đề tiêu hóa và sức khỏe.

Suy cho cùng, sức khỏe không đến từ những lựa chọn nhanh chóng, mà từ thói quen ăn uống đều đặn và cân bằng mỗi ngày. Chỉ cần thay đổi nhỏ trong cách ăn, bạn đã có thể bảo vệ dạ dày và giữ cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.