Ăn tỏi sống mỗi ngày để “chống ung thư”, 6 tháng sau, người đàn ông đi khám, nhận kết quả bất ngờ

Nhận kết quả bất ngờ sau 6 tháng ăn tỏi

Theo trang tin Sina, ông Trương Hạo vốn là người có sức khỏe tốt, nhưng gần đây, khi đi khám sức khỏe định kỳ, sau một lần khám bệnh định kỳ, ông bất ngờ được chẩn đoán viêm loét dạ dày do nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori (vi khuẩn H.P). Các bác sĩ khuyên ông cần phải điều trị bằng thuốc để bệnh không tiến triển nặng, có thể tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày nếu không chữa trị kịp thời.

Tuy nhiên, sau khi về nhà và tìm hiểu trên mạng, ông Trương đọc được thông tin tỏi có khả năng kháng khuẩn, phòng ngừa ung thư. Do đó, ông đã bắt đầu thói quen ăn 1 củ tỏi sống mỗi ngày với hy vọng “tiêu diệt vi khuẩn H.P” và “ngăn ngừa ung thư”. Mỗi ngày trước khi ăn sáng, ông Trương cẩn thận nhai một củ tỏi sống vì tin rằng tỏi sẽ giúp mình chiến thắng bệnh tật. Thói quen này được ông Trương duy trì trong suốt 6 tháng.

Gần đây, khi đang chuẩn bị ăn trưa, ông Trương đột nhiên đau nhói ở bụng. Ban đầu, ông chỉ nghĩ đó là cơn đau do viêm dạ dày tái phát, nhưng khi cơn đau ngày càng dữ dội, ông đã được gia đình đưa đến bệnh viện. Sau các xét nghiệm, kết quả khiến ông và gia đình sửng sốt ông bị ung thư dạ dày.

Kết quả này khiến ông Trương không thể tin nổi, ông vội hỏi bác sĩ: “Tôi tưởng tỏi có thể “tiêu diệt vi khuẩn” và “chống lại bệnh ung thư”. Tại sao sau 6 tháng ăn tỏi tôi lại mắc ung thư?”

Ông Trương được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày sau 6 tháng ăn tỏi. (Ảnh minh hoạ)

Chuyên gia lý giải nguyên nhân

Bác sĩ Công Kiện Trang, Phó trưởng Khoa tiêu hóa, bệnh viện Trung ương Trịnh Châu, Trung Quốc giải thích: “Tỏi là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là chất chống oxy hóa allicin, fructan, vitamin B1, B2, C,... Allicin trong tỏi có tác dụng kháng khuẩn chống viêm, tăng cường miễn dịch tuy nhiên điều này không có nghĩa là ăn tỏi có thể chữa bệnh. Việc ăn tỏi không thể giúp loại bỏ vi khuẩn Helicobacter pylori trong cơ thể ông Trương hay điều trị tình trạng viêm loét dạ dày”.

“Ngoài ra, việc ông Trương không điều trị bằng thuốc và ăn tỏi hàng ngày để ‘chữa bệnh’ cũng đã làm trì hoãn thời gian và hiệu quả điều trị bệnh viêm loét dạ dày. Tình trạng viêm loét kéo dài có thể khiến tế bào niêm mạc dạ dày liên tục bị tổn thương, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành tế bào ung thư”, bác sĩ Công Kiện Trang giải thích thêm.

Chuyên gia cũng lưu ý rằng trong tỏi còn chứa hợp chất có tên fructan - hợp chất gây ra nhiều vấn đề cho đường ruột và dạ dày. Ăn quá nhiều tỏi có thể khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương, gây các triệu chứng ợ nóng, đầy hơi, cồn cào.

Với trường hợp của ông Trương, ông vốn đã bị viêm loét dạ dày, cộng thêm việc ông không điều trị bằng thuốc và ăn 1 củ tỏi mỗi ngày nên đã khiến bệnh tình tiến triển nặng thêm, dẫn đến ung thư dạ dày.

Thông qua trường hợp của ông Trương, bác sĩ Công Kiện Trang khuyến cáo, để đảm bảo sức khỏe, mọi người không nên sử dụng tỏi thay cho bất kỳ phương pháp chữa bệnh khoa học nào.