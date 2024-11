Ăn thứ này đầu tiên trong bữa cơm mỗi ngày, người đàn ông tiểu đường nhận kết quả bất ngờ

Chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan (Trung Quốc) Hong Taixiong chia sẻ, bạn của ông đã giảm thành công lượng huyết sắc tố glycosyl hóa (HbA1c) từ 9% xuống 5,7% bằng cách ăn thịt, cá, trứng và các loại protein khác trước, giảm gần 37%. Bác sĩ Hong Taixiong tin rằng nguyên nhân có thể là do protein có thể làm tăng cảm giác no và chất béo được tiêu hóa chậm hơn so với carbohydrate, điều này có thể làm giảm lượng glucose đi vào máu nhanh chóng, giảm gánh nặng insulin và khiến lượng đường trong máu ổn định hơn sau bữa ăn.

Được biết, nếu chỉ số HbA1c ở dưới mức 5,7% thì có nghĩa là cơ thể bình thường. Chỉ số HbA1c trong khoảng từ 5,7 - 6,4% bệnh nhân được chẩn đoán đang ở giai đoạn tiền tiểu đường. Và chỉ số HbA1c >6,4% thì có nghĩa là bệnh nhân đã bị tiểu đường.

Bác sĩ Hoang Taixiong tin rằng phương pháp này thực sự hữu ích cho việc kiểm soát bệnh tiểu đường trong một số trường hợp nhất định, nhưng cần lưu ý rằng tác dụng của nó tùy theo từng người và cần được kết hợp với các thói quen lối sống lành mạnh khác.

Đề cập tại sao “ăn protein trước” lại giúp hạ đường huyết? Bác sĩ Hong Taixiong giải thích rằng protein và chất béo được tiêu hóa chậm hơn so với carbohydrate. Khi ăn protein trước, nó có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và giảm nguy cơ glucose nhanh chóng đi vào máu. Khi lượng đường trong máu dao động giảm, nó cũng có thể làm giảm gánh nặng bài tiết insulin. Hơn nữa, chế độ ăn giàu protein vừa phải có thể cải thiện độ nhạy insulin và giúp kiểm soát lượng đường trong máu trước tiên cũng có thể giúp tăng cảm giác no và giảm lượng carbohydrate quá mức.

Hong Taixiong chia sẻ rằng bước đầu tiên là ăn protein trước tiên, chẳng hạn như thịt, cá, trứng, đậu phụ và các loại đậu... sau đó ăn các loại rau lá xanh, bông cải xanh, cà tím và các thực phẩm giàu chất xơ khác, cuối cùng là carbohydrate, chẳng hạn như gạo lứt, khoai lang, quinoa và các loại ngũ cốc nguyên hạt có chỉ số đường huyết thấp khác. Ông nói thêm rằng protein nên chiếm khoảng 25 đến 30% trong khẩu phần ăn, rau nên chiếm 50% và carbohydrate nên được kiểm soát ở mức 20 đến 25%. Ngoài ra, bạn cũng nên duy trì bữa ăn đều đặn, đủ lượng và tránh ăn quá nhiều hoặc nhịn ăn lâu ngày.

Mặc dù chiến lược này đã làm giảm 37% lượng huyết sắc tố glycated của bạn mình, nhưng bác sĩ Hong Taixiong tin rằng nó có thể cần được kết hợp với các yếu tố quan trọng khác, bao gồm giảm đường tinh luyện và tinh bột, tăng thời gian tập thể dục và duy trì lối sống điều độ. Ông cũng nhấn mạnh rằng không phải tất cả bệnh nhân tiểu đường đều có thể đạt được kết quả đáng kể chỉ bằng cách "ăn protein trước". Điều này phụ thuộc vào chức năng đảo tụy và tình trạng trao đổi chất của từng cá nhân, đồng thời chế độ ăn quá nhiều protein có thể làm tăng gánh nặng cho thận, lượng đường phải được theo dõi thường xuyên để tránh hiện tượng phản tác dụng.

Ông khuyên người dân cần kết hợp thêm tập thể dục, chế độ ăn ít carbohydrate và thói quen sinh hoạt tốt. Nếu bệnh nhân tiểu đường muốn thử thì nên thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo rằng chế độ ăn uống được cân bằng và phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân.

