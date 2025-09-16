Ăn ngon mà khỏe mạnh: 4 loại "thần tiên quả" giúp miễn dịch tăng vọt, cả mùa thu đông không lo cảm cúm

Mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ sáng - tối khiến cảm cúm trở thành nỗi lo chung của nhiều gia đình. Nhưng thay vì tìm đến thuốc hay những loại thực phẩm chức năng đắt đỏ, bạn hoàn toàn có thể tăng cường miễn dịch bằng những loại quả vô cùng quen thuộc.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trái cây giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và vi chất chính là "vũ khí tự nhiên" giúp cơ thể chống lại virus, giảm nguy cơ ốm vặt. Đặc biệt, 4 loại quả dưới đây không chỉ ngon miệng mà còn được ví như "bảo bối" mùa thu đông, với công thức chế biến vừa đơn giản vừa thú vị, đảm bảo ai thử một lần cũng mê.

1. Việt quất: "Bom chống oxy hóa"

Đừng để kích thước bé nhỏ đánh lừa bạn, bởi việt quất chính là siêu thực phẩm hàng đầu trong việc bảo vệ sức khỏe. Hàm lượng anthocyanin cực cao giúp nó trở thành "máy hút rác tự nhiên", dọn dẹp các gốc tự do trong cơ thể, từ đó tăng cường miễn dịch, giữ cho đôi mắt sáng và làn da căng mịn.

Gợi ý món ngon: Sinh tố việt quất bùng nổ năng lượng

Nguyên liệu: 1 nắm việt quất tươi, 1 quả chuối, 1 lá bắp cải tím, 1 cốc nước lọc.

Cách làm: Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn trong 60 giây.

Thành phẩm: Một cốc sinh tố tím óng ánh, vị béo ngọt mát lạnh, uống vào cảm giác tươi mới như kem. Buổi sáng chỉ cần một cốc là đủ tỉnh táo và khỏe khoắn cho cả ngày.

2. Cam: "Nhà máy vitamin C"

Nhắc đến tăng sức đề kháng thì không thể bỏ qua cam – loại quả vốn được mệnh danh là "nhiên liệu của hệ miễn dịch". Một quả cam cung cấp gần trọn nhu cầu vitamin C hằng ngày, giúp cơ thể chống viêm, giảm đau họng và hạn chế nguy cơ cảm cúm.

Gợi ý món ngon: Cam hấp muối – bài thuốc dân gian cực hiệu quả

Cách làm: Cam rửa sạch, cắt bỏ phần nắp giữ lại. Dùng tăm xăm vài lỗ trên múi, rắc chút muối. Đậy nắp, cho vào bát hấp cách thủy 10–15 phút.

Ăn khi còn nóng, cả phần tép lẫn nước cam đều ngọt dịu, thơm nồng. Món này đặc biệt hữu ích khi cổ họng khô rát, ho khan, hiệu quả không kém gì thuốc trị ho.

3. Kiwi: "Đỉnh cao vitamin C"

Nhiều người bất ngờ khi biết rằng kiwi chứa lượng vitamin C gấp 2–3 lần cam, xứng đáng được gọi là "đỉnh cao vitamin C" trong thế giới trái cây. Chỉ một quả kiwi mỗi ngày là đủ giúp bạn duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, da dẻ hồng hào và tiêu hóa trơn tru.

Gợi ý món ngon: Nước ép năng lượng kiwi xanh

Nguyên liệu: 2 quả kiwi chín mềm, 2 lá cải kale, nửa quả chuối, 1 cốc nước lọc.

Cách làm: Cho tất cả vào máy ép/xay sinh tố, ép đến khi mịn.

Thành phẩm: Một cốc nước xanh mướt, sánh mịn, chua ngọt hài hòa. Uống một ngụm, bạn sẽ cảm giác như từng tế bào trong cơ thể được "bơm năng lượng", căng tràn sức sống.

4. Dâu tây: "Đội quân bảo vệ trái tim và dạ dày"

Nếu ngại trái cây lạnh vào mùa đông, bạn có thể chế biến dâu tây thành một món đồ uống ấm nóng, vừa ngon miệng vừa dễ hấp thu. Dâu tây chứa nhiều vitamin C, sắt và chất chống oxy hóa, hỗ trợ tăng hồng cầu, tốt cho tim mạch và hệ miễn dịch.

Gợi ý món ngon: Trà đỏ dâu tây nóng

Nguyên liệu: 5–6 quả dâu tây, 1 túi trà đen, vài viên đường phèn, 1 lát chanh.

Cách làm: Nấu dâu tây cùng đường phèn và một bát nước cho đến khi mềm nhừ. Cho trà vào, đun thêm 2 phút rồi vắt chanh vào.

Thành phẩm: Một cốc trà đỏ óng ánh, hương thơm ngọt ngào, uống một ngụm thấy ấm từ bụng đến tim. Thay vì uống trà sữa dễ tăng cân, cốc trà dâu này vừa ngon vừa lành mạnh gấp trăm lần.

Bảng gợi ý nhanh: "Ăn gì khi cơ thể mệt mỏi?"

- Ho, đau họng: Ăn cam hấp muối.

- Mỏi mắt, làm việc máy tính nhiều: Uống sinh tố việt quất.

- Cần bổ sung vitamin C nhanh: Uống nước ép kiwi xanh.

- Thời tiết lạnh, thèm đồ uống nóng: Pha ngay trà dâu tây đỏ.

Chỉ với vài loại trái cây quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể tự chế biến những món ăn, thức uống vừa ngon miệng, vừa giúp cơ thể khỏe mạnh. Không cần cầu kỳ, không tốn kém, những công thức này phù hợp để dùng làm bữa sáng, đồ ăn nhẹ hoặc trà chiều.

Thay vì lo lắng mỗi khi gió lạnh ùa về, hãy để việt quất, cam, kiwi và dâu tây trở thành "bộ tứ siêu đẳng" trong căn bếp của bạn. Một chút sáng tạo, một chút kiên trì, và bạn sẽ nhận thấy cả gia đình đều khỏe mạnh hơn, ít bệnh vặt hơn suốt mùa thu đông.