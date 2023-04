Ăn măng tây có tốt không?

Tăng cảm giác no sau khi ăn: Là một loại rau giàu chất xơ và protein, măng tây có thể giúp tăng cảm giác no sau khi ăn. Protein và chất xơ tiêu hóa chậm, dẫn đến cảm giác no lâu. Để no lâu sau khi bữa ăn kết thúc, hãy ăn măng tây cùng với thịt gà và ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt để có một bữa ăn cân bằng, giàu chất xơ và giàu protein.