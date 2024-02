Ăn hạt dưa hấu có an toàn?

Báo điện tử VnExpress dẫn lại bài viết trên trang Very Well Health cho biết, dưa hấu là loại quả tốt cho sức khỏe, vị ngọt mát, giàu vitamin A, vitamin C và các hợp chất thực vật khác như citrulline và lycopene.

Tuy nhiên, một số người cho rằng việc nuốt phải hạt dưa hấu sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe, số khác nhận định hạt trắng an toàn hơn hạt đen.

Các chuyên gia cho rằng điều này không đúng. Trên thực tế, hạt dưa hấu cũng có một số lợi ích. Chuyên gia dinh dưỡng Toby Amidor, tác giả cuốn sách Up Your Veggies: Flexitarian Recipes for the Whole Family, cho biết hạt dưa hấu đen là chất xơ không hòa tan, an toàn khi đi qua hệ tiêu hóa. Các nguồn chất xơ không hòa tan khác bao gồm đậu đen, cải Brussels và bơ.

Hạt dưa hấu mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Theo website Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, hạt dưa hấu có thể giúp giảm lượng đường trong máu và giảm tình trạng đề kháng insulin. Để kiểm soát đường huyết bằng hạt dưa hấu, bạn chỉ cần đun sôi 1 nắm hạt dưa hấu với 1 lít nước trong khoảng 15 phút. Uống 3 ngày liên tục, sau đó nghỉ 1 ngày rồi lặp lại.

Ngoài ra hạt dưa hấu có thể kiểm soát lượng lipid trong máu, từ đó ngăn ngừa tình trạng xơ vữa mạch và đột quỵ. Ngoài ra, trong hạt dưa hấu còn chứa lượng lớn magie, tác dụng bảo vệ tim mạch.

Hạt dưa hấu chứa nhiều kẽm, tốt cho hệ miễn dịch, giúp chống lại tình trạng nhiễm trùng và rối loạn chuyển hóa. Nó cũng giàu protein và axit béo thiết yếu, giúp mọi người có làn da, mái tóc khỏe mạnh. Các chất dinh dưỡng này còn giúp giảm viêm, ngăn ngừa mụn trứng cá.

Bên cạnh đó, hạt dưa hấu bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe, cần thiết cho chức năng cơ và quá trình truyền tín hiệu thần kinh.

Trong Đông y, hạt dưa hấu tính mát, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, trừ đờm, trị các chứng ăn uống kém, ho nhiều đờm.

Tuy nhiều tác dụng tốt với sức khoẻ, nhưng những người bị tiêu chảy hay lạnh bụng thì không nên hoặc hạn chế ăn hạt dưa hấu để tránh tình trạng bệnh nặng hơn.

Hạt dưa hấu cũng chứa nhiều calo, dễ gây tăng cân nếu ăn quá nhiều. Chúng tá có thể ăn khoảng 30g hạt dưa mỗi ngày.