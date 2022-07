Ăn gì để tăng sức đề kháng, chống tác động ô nhiễm không khí?

Hãy chọn những thực phẩm có khả năng chống lại các tác động xấu của ô nhiễm không khí.

Theo các nhà khoa học, không khí ô nhiễm mà chúng ta hít vào phổi là các khí nitơ dioxide, chất hạt thải diesel, các hạt mịn... Các chất ô nhiễm bắt đầu tấn công các tế bào miễn dịch làm cơ thể bị mất sức đề kháng và bị viêm.

Thay đổi chế độ ăn uống để giúp phổi chống chọi với tác động của ô nhiễm không khí. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những thực phẩm dinh dưỡng cung cấp các chất chống oxy hoá giúp cơ thể bạn đối phó với sự tấn công dữ dội của sự ô nhiễm.

Các chất chống oxy hóa có trong phổi sẽ chiến đấu để bảo vệ cơ thể bạn.

Tăng cường những thực phẩm giàu beta-carotene

Thực phẩm giàu beta-carotene giúp hình thành và duy trì lớp niêm mạc ở đường hô hấp, giúp đề kháng tốt hơn với nhiễm trùng.

Carotene được chỉ định là chất oxy hoá giúp ngăn ngừa những nguy cơ gây ung thư phổi. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát viêm do hoạt động chống oxy hoá của nó.

Carotene có trong các loại rau quả có màu cam hoặc đỏ. Cà rốt là lựa chọn tuyệt vời nhờ có chứa beta-carotenen chuyển hoá thành vitamin A trong cơ thể. Ngoài ra, các loại rau lá như rau dền, rau mùi, rau diếp, rau bina là những nguồn beta-carotene phong phú nhất.

Ăn những thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C là axit ascorbic, một sinh tố tăng cường miễn dịch tốt nhất. Đây là chất chống oxy hoá mạnh nhất cho cơ thể chúng ta, đặc biệt với lá phổi.

Vitamin C hoà tan trong nước này có mặt trên khắp cơ thể và nó giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương từ gốc tự do. Vitamin C cũng góp phần tái tạo vitamin E.

Vitamin C có đầy đủ trong chế độ ăn uống hàng ngày, là chìa khoá để duy trì mức độ khoẻ mạnh của phổi. Theo bác sĩ Bùi Minh Trạng, cần cung cấp vitamin C hàng ngày khoảng 90mg ở nam và m75mg ở nữ.

Trong tình trạng không khí ô nhiễm như hiện nay khuyến khích liều 200-300 mg mỗi ngày để phổi được bảo vệ tốt hơn.

Các loại rau như lá rau mùi, rau mùi tây, cải bắp và củ cải xanh, bông cải xanh, súp lơ là những nguồn tốt bổ sung vitamin C. Bên cạnh đó là các loại trái cây giàu vitamin C như ổi, cam, quýt, chanh, dâu tây, kiwi, đu đủ.

Vitamin E và axit béo Omega 3 góp phần quan trọng bảo vệ cơ thể bạn trước các tác động xấu của môi trường.

Bổ sung thực phẩm chứa axit béo Omega 3



Vitamin E tan trong chất béo là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại tổn thương cho các tế bào của cơ thể người. Vitamin E trong chế độ ăn uống của chúng ta thường đến từ các loại dầu ăn có nguồn gốc thực vật.

Hướng dương, nghệ tây và dầu cám gạo là ba nguồn hàng đầu. Tiếp theo là cải dầu, đậu phộng và dầu ô liu. Hạnh nhân và hạt hướng dương là nguồn cung cấp vitamin E. Hạt và các loại hạt có lượng calo chất béo cao. Các loại cá đặc biệt cá hồi, trứng và lươn được khuyến nghị cho hàm lượng vitamin E cao.

Thực phẩm chứa folate và magie

Axit béo omega 3 làm giảm các triệu chứng khó thở, thở khò khè bệnh hen. Sử dụng những thực phẩm chứa nhiều axit béo omega 3 dần dần sẽ cải thiện được bênh hen.

Thực phẩm giàu axit béo omega 3 là các loại cá biển như cá hồi, cá thu, cá ngừ. Ngoài ra, có thể ăn các loại dầu thực vật như dầu đậu tương, dầu oliu. hướng dương. Chọn các loại hạt vào thực đơn như lạc, đỗ, vừng... và các loại hạt như hạt dẻ, óc chó.

Những thực phẩm chứa folate tốt trong việc chống lại quá trình gây ung thư phổi và ngăn ngừa các bệnh về ung thư. Rau chân vịt, măng tây, củ cải và đậu lăng là những thực phẩm giàu folate.

Magie là loại khoáng chất tốt giúp tăng dung tích phổi để nhận được nhiều oxy hơn. Những thực phẩm giàu magie là các loại hạt đậu, bơ, chuối, cá và quả khô.

Cùng với chế độ ăn uống, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân sống trong vùng ô nhiễm cần chủ động tự bảo vệ bản thân và gia đình bằng những trang bị, phòng hộ khi ở nhà và khi ra đường; đồng thời có những hành động thiết thực để góp phần cải thiện môi trường sống.