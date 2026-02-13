Ấn Độ: Điều dưỡng tử vong sau khi nhiễm virus Nipah

Một nữ điều dưỡng 25 tuổi đã tử vong hôm 12-2 tại một bệnh viện ở TP Barasat, bang Tây Bengal - Ấn Độ do biến chứng vì nhiễm virus Nipah. Đây là ca tử vong đầu tiên liên quan đến loại virus này tại bang Tây Bengal trong thời gian gần đây.

Các nguồn tin từ Bộ Y tế Ấn Độ cho biết không thể coi virus Nipah là nguyên nhân duy nhất dẫn đến cái chết này. Tuy nhiên, họ cũng làm rõ rằng việc nhiễm virus đã kéo theo hàng loạt biến chứng khiến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân suy sụp.

Các bệnh nhân được điều trị tại cơ sở y tế ở Barasat. Ảnh: The Hindu

Theo trang India Today, nạn nhân là một trong hai điều dưỡng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Nipah kể từ tháng 12 năm ngoái. Dù mới đây cô đã có kết quả âm tính với virus này nhưng tình trạng bệnh vẫn rất nguy kịch và cô đã phải điều trị trong nhiều tuần qua.

Đại diện bệnh viện nói trên cho biết cô đã rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài, khiến hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng và sau đó bị nhiễm trùng phổi.

Bệnh nhân đã dừng sử dụng máy thở vào cuối tháng 1 nhưng bệnh tình lại diễn biến xấu đi. Đến hôm 11-2 cô phải thở máy trở lại và qua đời một ngày sau đó.

Một đại diện bệnh viện chia sẻ: "Mặc dù cô ấy đã hết nhiễm virus Nipah nhưng lại phải chịu đựng nhiều biến chứng khác nhau".

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quốc gia (NCDC), có hai ca nhiễm virus Nipah được xác nhận tại bang Tây Bengal. Ca thứ hai là một nam điều dưỡng đã hồi phục và xuất viện vào tháng 1-2026.

Trước đó, Bộ Y tế Ấn Độ đã lên tiếng cảnh báo về những số liệu đồn đoán và không chính xác về dịch bệnh virus Nipah đang lan truyền trên một số phương tiện truyền thông. Bộ này cho biết sau khi xác nhận hai ca bệnh, chính phủ đã phối hợp với chính quyền bang Tây Bengal để triển khai các biện pháp y tế công cộng toàn diện theo đúng phác đồ quy định.

Bộ Y tế thông tin thêm tổng cộng có 196 người tiếp xúc liên quan đến các ca bệnh trên đã được xác định, truy vết, theo dõi và xét nghiệm. Tất cả đều không có triệu chứng và có kết quả âm tính với virus Nipah.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhiễm virus Nipah là một bệnh lây truyền từ động vật sang người. Bệnh cũng có thể lây lan qua thực phẩm bị ô nhiễm hoặc lây trực tiếp từ người sang người.