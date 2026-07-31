Ấn Độ chính thức mở cửa cho sầu riêng Việt Nam

Chính phủ Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi từ Việt Nam. Đáng chú ý, mặt hàng này không phải đáp ứng điều kiện nhập khẩu đặc biệt, mở thêm đầu ra tại thị trường hơn 1,4 tỷ dân cho ngành sầu riêng Việt Nam.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành Lệnh Kiểm dịch thực vật (Quy định nhập khẩu vào Ấn Độ) sửa đổi lần thứ năm năm 2026, theo Thông báo số S.O. 3828(E).

Theo quy định mới, Việt Nam được bổ sung vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu sầu riêng tươi phục vụ tiêu dùng vào thị trường Ấn Độ.

Đáng chú ý, phía Ấn Độ không yêu cầu khai báo kiểm dịch thực vật bổ sung trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, đồng thời không đặt ra điều kiện nhập khẩu đặc biệt đối với sầu riêng tươi Việt Nam .

Việc chính thức mở cửa thị trường là kết quả của quá trình trao đổi, phối hợp kỹ thuật giữa cơ quan bảo vệ thực vật hai nước, mở thêm dư địa xuất khẩu cho một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam.

Việc Ấn Độ mở cửa cho sầu riêng tạo cơ hội mới cho ngành hàng tỷ USD của Việt Nam.

Ấn Độ được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng nhờ quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu gia tăng và nhu cầu ngày càng cao đối với nông sản, thực phẩm nhập khẩu có chất lượng.

Việc sầu riêng tươi được phép xuất khẩu chính thức vào Ấn Độ cũng có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, giảm mức độ phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Năm 2025, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đạt khoảng 3,86 tỷ USD, chiếm hơn 45% kim ngạch xuất khẩu rau quả. Năm nay, ngành hàng này đặt mục tiêu hướng tới mốc 4,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn là thị trường mới đối với sầu riêng Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, sản phẩm được dự báo chủ yếu tiếp cận người tiêu dùng tại các đô thị lớn thông qua hệ thống bán lẻ cao cấp, cửa hàng trái cây nhập khẩu, nhà hàng, khách sạn và thương mại điện tử.

Do đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ thị hiếu, sức mua, quy cách sản phẩm cũng như chi phí vận chuyển và hệ thống phân phối trước khi mở rộng xuất khẩu.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với phía Ấn Độ cùng các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ, địa phương và hiệp hội ngành hàng để hướng dẫn doanh nghiệp triển khai xuất khẩu và xử lý những vướng mắc phát sinh.

Việc mở thêm thị trường được kỳ vọng tạo dư địa tăng trưởng mới cho sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng biến thị trường hơn 1,4 tỷ dân thành đầu ra ổn định sẽ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, năng lực bảo quản, logistics, hệ thống phân phối và khả năng xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt.