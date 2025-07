Ăn chuối xanh có tác dụng gì?

Chuối xanh, thường bị bỏ qua để ưu tiên chuối chín vàng, lại là siêu thực phẩm mang đến vô vàn lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên. Chuối xanh vị chát nhẹ và chứa hàm lượng tinh bột kháng cao, chính là chìa khóa cho nhiều công dụng tuyệt vời.

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Times of India chỉ ra những tác dụng của chuối xanh với sức khoẻ như sau:

Chứa nhiều tinh bột kháng

Chuối xanh chứa một lượng lớn tinh bột kháng, tác dụng tương tự như chất xơ. Tinh bột kháng có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ glucose. Điều này khiến chuối xanh trở thành lựa chọn tuyệt vời để kiểm soát bệnh tiểu đường và cải thiện sức khỏe trao đổi chất tổng thể.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Chất xơ trong chuối xanh thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ làm tăng khối lượng phân và giúp ngăn ngừa táo bón. Hơn nữa, tinh bột kháng trong chuối xanh hoạt động như một chất prebiotic, nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột có lợi và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Do hàm lượng chất xơ và tinh bột kháng cao, nên chuối xanh có thể giúp bạn no lâu hơn. Cảm giác no này có thể làm giảm lượng calo tổng thể và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hoặc nỗ lực giảm cân. Ngoài ra, chỉ số đường huyết thấp của chuối xanh có nghĩa là chúng có tác động tối thiểu đến lượng đường trong máu.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Kali và chất xơ trong chuối xanh góp phần vào sức khỏe tim mạch bằng cách giúp kiểm soát huyết áp và mức cholesterol. Kali giúp chống lại tác dụng của natri, có thể giúp ngăn ngừa tăng huyết áp, trong khi chất xơ giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) - một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các bệnh về tim mạch.

Chuối xanh là món ăn rất tốt cho sức khoẻ

Tăng cường trao đổi chất

Chuối xanh là nguồn cung cấp nhiều loại vitamin B, bao gồm vitamin B6, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa protein, chất béo và carbohydrate. Điều này giúp tăng cường khả năng chuyển hóa thức ăn thành năng lượng của cơ thể và hỗ trợ chức năng trao đổi chất tổng thể.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Mặc dù không được biết đến nhiều, chuối xanh chứa các khoáng chất thiết yếu như canxi và magiê rất quan trọng cho sức khỏe xương. Các chất dinh dưỡng này góp phần vào mật độ và sức mạnh của xương, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc các tình trạng như loãng xương.

Cung cấp khả năng chống oxy hóa

Chuối xanh chứa các chất chống oxy hóa như catecholamine và dopamine, giúp chống lại stress oxy hóa và tình trạng viêm trong cơ thể. Chất chống oxy hóa trung hòa các gốc tự do có hại, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và thúc đẩy sức khỏe tổng thể.

Thúc đẩy sức khỏe làn da

Các vitamin và chất chống oxy hóa trong chuối xanh góp phần mang lại làn da khỏe mạnh, rạng rỡ. Vitamin C cần thiết cho quá trình sản xuất collagen, giúp da săn chắc và trẻ trung. Ngoài ra, độ ẩm tự nhiên trong chuối xanh có thể giúp dưỡng ẩm cho da khi thoa tại chỗ.

Các món ăn ngon từ chuối xanh

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, để tận dụng tối đa những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của chuối xanh, bạn có thể dễ dàng bổ sung chúng vào chế độ ăn uống hàng ngày theo nhiều cách khác nhau:

Chuối xanh kho cá

Món cá kho thông thường vốn đã khá ngon miệng. Tuy nhiên, đôi khi bạn nên kết hợp thêm với chuối xanh. Món cá kho chuối xanh vừa lạ miệng vừa dễ ăn.

Cách chế biến món cá kho chuối xanh gần tương tự như món cá kho thông thường. Chuối xanh bóc vỏ hoặc không nhưng nên cắt khúc, kho ngay cùng cá.

Ốc xào chuối xanh

Đây là món ăn thuộc vào nhóm đặc sản tại các tỉnh phía Bắc. Chuối xanh thì kết hợp với ốc sẽ tạo thành món ăn vừa béo ngậy vừa dai giòn. Loài chuối xanh và ốc, trong quá trình chế biến bạn nên cho thêm cả đậu phụ rán.

Khi xào ốc xong, bạn hay thái nhỏ lá tía tô và lá lốt đảo cùng với món ốc xào chuối. Như vậy hương vị của món ăn đặc biệt này sẽ hấp dẫn hơn.

Chân giò hầm chuối xanh

Món chân giò hầm chuối xanh đảm bảo cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào, thích hợp với cả phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Chuối xanh khi hầm cùng với chân giò có thể hấp thụ bớt lượng mỡ, khiến món ăn không còn bị ngán.

Chuối xanh xào với lá lốt

Chuối xanh xào lá lốt là món ăn rất dễ chế biến, không yêu cầu nguyên liệu cầu kỳ. Trong quá trình xào chuối xanh và lá lốt, bạn không cần cho quá nhiều dầu mỡ nếu đang giảm cân.

Ếch xào chuối xanh

Thịt ếch lâu nay đã trở thành đặc sản. Loại thịt này chứa khá nhiều dinh dưỡng, thịt ếch chắc và dài. Kết hợp chúng với chuối xanh đảm bảo sẽ tạo ra một món ngon cực hấp dẫn, vô cùng bắt cơm.

Chuối xanh chứa hàm lượng chất xơ dồi dào. Cùng với đó là lượng lớn vitamin và nhiều khoáng chất có lợi. Vì thế bên cạnh chuối chín thì bạn hãy chú ý bổ sung thêm chuối xanh vào khẩu phần ăn, bằng cách chế biến thành các món ngon dễ ăn.