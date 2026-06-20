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Ăn 5kg rau bina không tốt bằng 1kg rau dân dã này của người Việt: Là "thuốc bổ gan" tự nhiên, mặt giảm nám và ngủ ngon

Tuấn Khang
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Ăn chúng thường xuyên có thể giúp thư giãn tinh thần và thể chất, đồng thời cung cấp dưỡng chất nhẹ nhàng.

Nhiều người muốn cải thiện sức khỏe bằng cách ăn nhiều rau bina hơn, nhưng thực tế có một số loại rau phổ biến khác thậm chí còn tốt hơn về lợi ích dinh dưỡng. Chúng không cần nguyên liệu đắt tiền và có thể dễ dàng mua được ở chợ. Ăn chúng thường xuyên có thể giúp thư giãn tinh thần và thể chất, đồng thời cung cấp dưỡng chất nhẹ nhàng. Những người bạn khó ngủ hoặc cảm thấy căng thẳng có thể bổ sung chúng vào chế độ ăn uống của mình thường xuyên hơn.

Nhiều người chỉ biết rằng rau bina có vị thanh mát, nhưng lại bỏ qua 3 loại rau củ phổ biến và giá cả phải chăng: Rau muống, măng tây và cần tây . Chúng dễ dàng xào nấu, tạo nên món ăn nhẹ nhàng và ngon miệng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Rau muống có tác dụng dịu nhẹ, giảm gánh nặng cho cơ thể, xoa dịu cảm xúc, tốt cho gan và giảm nám, giúp ngủ ngon hơn vào ban đêm. Chúng là những loại rau củ giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và có thể dùng hàng ngày.

Rau muống

Ăn 5kg rau bina không tốt bằng 1kg rau dân dã này của người Việt: Là "thuốc bổ gan" tự nhiên, mặt giảm nám và ngủ ngon- Ảnh 1.

Rau muống giòn, mềm và mọng nước. Nó dễ chế biến, dù xào hay xào tỏi. Rau muống nhẹ và không béo ngậy, ăn thường xuyên có thể giúp bạn cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhàng, giảm gánh nặng cho cơ thể. Rau muống có kết cấu mềm và có quanh năm.

Công thức rau muống xào tỏi

1. Loại bỏ rễ già và lá thối của rau muống, rửa sạch nhiều lần với nước sạch, để ráo và để riêng;

2. Nghiền nát tỏi và băm nhỏ. Cho một ít dầu ăn vào chảo và phi thơm tỏi băm nhỏ trên lửa nhỏ.

3. Tăng nhiệt độ và cho rau muống vào. Xào nhanh trong 30 giây, sau đó thêm chút muối cho vừa ăn.

4. Tắt bếp ngay khi lá rau mềm và chín tới, để tránh làm mất đi độ giòn và mềm của rau do nấu quá chín.

Măng tây

Măng nước có kết cấu mềm mại và vị ngọt tự nhiên. Khi xào cùng thịt nạc, chúng tạo nên sự kết hợp cân bằng giữa thịt và rau, mang lại hương vị tươi ngon, đậm đà mà không quá nồng. Măng nước là món ăn kèm tuyệt vời với cơm, mang đến hương vị nhẹ nhàng và bổ dưỡng, là món ăn không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày.

Ăn 5kg rau bina không tốt bằng 1kg rau dân dã này của người Việt: Là "thuốc bổ gan" tự nhiên, mặt giảm nám và ngủ ngon- Ảnh 2.

Cách làm món măng tây thịt lợn

1. Bẻ măng tây; cắt thịt lợn nạc thành từng sợi mỏng, thêm một ít nước tương nhạt, trộn đều và ướp trong mười phút;

2. Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng, cho thịt lợn xé nhỏ vào xào đến khi thịt đổi màu, sau đó vớt ra để riêng;

3. Cho măng tây vào dầu và xào trong 2 phút cho đến khi măng tiết ra nước ngọt;

4. Cho thịt đã xé nhỏ trở lại vào và xào chung. Thêm một chút muối cho vừa ăn, đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để phục vụ.

Cần tây

Cần tây giàu chất xơ và có độ giòn. Khi kết hợp với thịt, nó giúp trung hòa độ ngấy, tạo cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái và có thể làm dịu tâm trạng, giảm mệt mỏi nếu ăn hàng ngày. Ăn một ít trước khi đi ngủ có thể giúp bạn ngủ ngon hơn.

Ăn 5kg rau bina không tốt bằng 1kg rau dân dã này của người Việt: Là "thuốc bổ gan" tự nhiên, mặt giảm nám và ngủ ngon- Ảnh 3.

Công thức món thịt lợn xào cần tây

1. Loại bỏ phần xơ cứng bên ngoài của cần tây, cắt thành từng miếng nhỏ theo đường chéo, chần trong nước sôi một phút, sau đó rửa lại bằng nước lạnh để giữ độ giòn;

2. Cắt thịt lợn thành từng lát và ướp sơ qua để khử mùi hôi và tăng hương vị;

3. Làm nóng dầu trong chảo, xào thịt đã thái lát cho đến khi chín đều, sau đó cho cần tây vào và xào nhanh trên lửa lớn;

4. Nêm thêm chút gia vị, đảo đều rồi bày ra đĩa.

3 loại rau này có giá cả phải chăng, dễ chế biến và không đòi hỏi quy trình phức tạp. Bạn có thể luân phiên sử dụng chúng trong cả ba bữa ăn mỗi ngày để có một chế độ ăn nhẹ nhàng và bổ dưỡng. Kiên trì thực hiện lâu dài sẽ giúp bạn cảm thấy thư thái và khỏe mạnh. So với việc chỉ ăn rau bina, kết hợp chúng với nhiều loại rau khác sẽ tạo ra một chế độ ăn uống cân bằng hơn, phù hợp cho cả gia đình ăn hàng ngày.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Sohu)

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