Ăn 1 quả lê mỗi ngày, bạn có thể thu về 11 lợi ích tốt cho cả sức khỏe lẫn vóc dáng

Quả lê có mùi vị đặc biệt, thơm ngon lại mát lành nên là thức quả quý giúp ngăn ngừa các bệnh về hô hấp. Ngoài ra, lê còn hỗ trợ không nhỏ giúp điều trị các bệnh về tuần hoàn, tim mạch, tiêu hóa, xương khớp... nên rất được ưa chuộng, nhất là trong mùa thu.



Giá trị dinh dưỡng tuyệt vời trong mỗi quả lê

Theo Cơ sở Dữ liệu Dinh dưỡng Quốc gia USDA, trung bình một quả lê nặng khoảng 178gr, có thể cung cấp cho cơ thể tới 101 calo năng lượng, 27gr carbs (bao gồm 17gr đường và 6gr chất xơ) cùng 1gr chất đạm, 12% lượng vitamin C, 10% vitamin K, 0,6% kali và một lượng nhỏ canxi, sắt, magie, riboflavin, vitamin B6, folate.

Thêm nữa, loại quả này còn chứa các thành phần như carotenoid, flavonol và anthocyanin (nhất là những quả lê vỏ đỏ). Những dưỡng chất này đều rất cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tật.

Ăn 1 quả lê mỗi ngày có thể thu về hàng loạt lợi ích không tưởng

- Cải thiện tiêu hóa: Do lê vốn chứa nhiều chất xơ nên sẽ giúp bạn phòng ngừa tiêu chảy, táo bón, đại tiện ra phân lỏng.

- Bổ sung thêm nhiều chất xơ cho cơ thể: Bạn có thể thu về từ 25 - 30gr chất xơ nếu ăn lê tươi hàng ngày, từ đó có thể kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường: Vì lê chứa nhiều anthocyanin nên sẽ giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Lê có chứa nhiều vitamin B như B2, B3, B6 và C, K, đồng thời còn rất giàu các khoáng chất thiết yếu như canxi, folate, magie, đồng và mangan nên góp phần giúp tăng cường hệ miễn dịch cho toàn cơ thể. Bên cạnh đó, vitamin C có trong mỗi quả lê cũng sẽ giúp bạn giảm mệt mỏi và suy nhược. Vitamin C còn bảo vệ ADN, duy trì quá trình trao đổi chất lành mạnh và ngăn chặn đột biến tế bào.

- Giảm cân: Vốn chứa nhiều chất xơ lại có hàm lượng calo thấp nên việc tiêu thụ lê sẽ rất tốt cho những người đang giảm cân. Trung bình một quả lê có thể chứa đến khoảng 100 calo nên sau khi bổ sung sẽ giúp bạn no lâu và giảm tình trạng tiêu thụ đồ vặt.

- Giảm cholesterol dư thừa: Lượng pectin và chất xơ có trong quả lê cũng sẽ giúp giảm bớt mức cholesterol dư thừa trong máu.

- Chống lại các tác hại của gốc tự do: Lê có chứa khoáng chất đồng (Cu), vitamin C và K nên sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác động có hại của gốc tự do.

- Tăng cường sức khỏe tim mạch: Lê có chứa nhiều chất chống oxy hóa nên sẽ giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

- Phòng ngừa loãng xương: Lượng boron, khoáng chất vi lượng có trong lê sẽ giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả nên rất cho sức khỏe xương khớp.

- Phòng ngừa viêm nhiễm: Các chất trong quả lê có khả năng chống viêm cao nên giúp giảm đau, giảm sưng viêm do các bệnh viêm khớp gây ra.

- Phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư: Chất xơ trong quả lê sẽ kết dính với các axit mật thứ cấp, do đó phòng ngừa được nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột già và các vấn đề ở ruột.

