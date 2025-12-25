Ăn 1 loại gia vị quen thuộc trong bếp, người đàn ông 67 tuổi ung thư giai đoạn 3 suốt 18 tháng không tái phát

Tỏi từng bị hơn 170.000 người tại Đài Loan (Trung Quốc) bình chọn là “loại gia vị gây khó chịu nhất” vì mùi hăng nồng bám dai từ miệng đến cơ thể. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy tỏi có khả năng hỗ trợ hạ cholesterol, điều hòa huyết áp. Từ góc nhìn lâm sàng, một bác sĩ thận học tại Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ trường hợp bệnh nhân ung thư hạch giai đoạn III sau điều trị hơn 1,5 năm chưa ghi nhận tái phát, trong đó chế độ ăn giàu tỏi được nhắc đến như một yếu tố đáng chú ý.

Theo bác sĩ Giang Thủ Sơn, một bệnh nhân nam 67 tuổi vốn đang theo dõi bệnh thận mạn giai đoạn III. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện người này có một khối cứng không đau ở vùng cổ phải. Sau sinh thiết, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư hạch. Người bệnh đã tuân thủ phác đồ hóa trị chuẩn. Khi điều trị ổn định, bệnh nhân đặt câu hỏi: có thể làm gì về mặt ăn uống để giảm nguy cơ tái phát?

Bên cạnh khuyến nghị tăng cường trái cây giàu chất chống oxy hóa và các loại hạt, bác sĩ đặc biệt gợi ý bổ sung tỏi vào bữa ăn hằng ngày. Tỏi chứa allicin và các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ, được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu có khả năng ức chế sự nhân lên của tế bào ung thư, hạn chế hình thành mạch máu nuôi khối u và giảm nguy cơ di căn. Bệnh nhân duy trì chế độ ăn này đều đặn, đến nay đã hơn 1,5 năm chưa thấy dấu hiệu tái phát.

Bình luận về trường hợp trên, bác sĩ Lâm Kính Nghiệp, Trưởng khoa Huyết học - Ung bướu Bệnh viện Lâm Tân (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học khẳng định một loại thực phẩm cụ thể có thể ngăn ung thư hạch tái phát. Với thể ung thư hạch tế bào B lớn lan tỏa, nếu đáp ứng điều trị tốt thì việc không tái phát sau 1–2 năm là diễn tiến thường gặp.

Theo bác sĩ, yếu tố cốt lõi vẫn là điều trị đúng phác đồ, theo dõi định kỳ và duy trì chế độ ăn cân bằng. Trong bối cảnh một chế độ dinh dưỡng đa dạng, việc ăn thêm tỏi là lựa chọn tích cực vì đây là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Đặc biệt, các tổ chức phòng chống ung thư cũng khuyến nghị người bệnh sau hóa trị nên tăng cường rau củ quả để cải thiện miễn dịch, giảm mệt mỏi, sụt cân và nguy cơ suy dinh dưỡng.

Ngược lại, bác sĩ cảnh báo người bệnh không nên chạy theo các sản phẩm thực phẩm chức năng đắt tiền nhưng chưa được chứng minh bằng thử nghiệm lâm sàng. Nếu có nhu cầu bổ sung, cần kiểm tra rõ sản phẩm đã được cơ quan y tế hoặc tổ chức khoa học uy tín phê duyệt hay chưa, tránh “tiền mất tật mang”.

Những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa nên tăng cường

Theo khuyến nghị của các quỹ phòng chống ung thư, người bệnh ung thư hạch nên ưu tiên rau lá xanh như cải bó xôi, bông cải xanh; các loại nấm, đậu, rong biển; trái cây như kiwi. Một số dược liệu trong ẩm thực truyền thống như linh chi, đông trùng hạ thảo, giàu polysaccharide, cũng được sử dụng với mục tiêu hỗ trợ miễn dịch, nhưng cần dùng đúng cách và có tư vấn y tế.

Các loại quả giàu vitamin C và polyphenol như cà chua, việt quất, táo, nho giúp trung hòa gốc tự do và hỗ trợ phòng nhiễm trùng. Với bệnh nhân chán ăn, có thể dùng các món chua nhẹ hoặc nước trái cây pha loãng như chanh, cam, mơ muối để kích thích vị giác, hoặc các món dễ ăn như trứng xào cà chua, thịt chua ngọt nhằm tăng lượng nạp dinh dưỡng.

Một lưu ý quan trọng với bệnh nhân ung thư hạch là tuyệt đối tránh ăn sống để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Rau củ cần được nấu chín kỹ. Khi chọn trái cây, nên ưu tiên loại có thể gọt vỏ như chuối, cam, nho; sau khi loại bỏ vỏ mới sử dụng. Những loại quả khó làm sạch hoàn toàn, phải ăn cả vỏ như dâu tây, cherry, cà chua bi nên tạm thời hạn chế, nhất là trong giai đoạn miễn dịch còn yếu.

Tóm lại, tỏi và các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể là phần hữu ích trong chế độ ăn lành mạnh cho người bệnh sau ung thư. Tuy nhiên, chìa khóa phòng tái phát vẫn là điều trị chuẩn, dinh dưỡng cân đối, an toàn thực phẩm nghiêm ngặt và theo dõi y tế lâu dài, thay vì kỳ vọng vào tác dụng “thần kỳ” của bất kỳ một loại thực phẩm đơn lẻ nào.

Nguồn và ảnh: Health 2.0