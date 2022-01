Ameflu Không gây buồn ngủ và Ameflu Day time +C: 1 viên thuốc, 6 tác dụng và nhiều hơn nữa

Ameflu Không gây buồn ngủ và Ameflu Daytime +C là 2 loại thuốc cảm cúm được sản xuất tại công ty OPV. Mỗi viên thuốc cảm cúm Ameflu Daytime +C có chứa năm hoạt chất điều trị hết nhanh sáu triệu chứng của bệnh cảm cúm: Sốt, ho, nhức đầu, nghẹt mũi, đờm và các cơn đau. Mặc dù trên thị trường có nhiều sản phẩm thuốc cảm cúm nhưng 2 sản phẩm này vẫn được người bệnh ưa chuộng lựa chọn.

Cùng tìm hiểu xem Ameflu Không gây buồn ngủ và Ameflu Daytime +C của công ty dược phẩm OPV có những điểm đặc biệt nào?

1 viên - 5 hoạt chất - điều trị hết nhanh 6 triệu chứng

Sản phẩm Ameflu Không gây buồn ngủ và Ameflu Day time +C của dược phẩm OPV là thuốc dùng cho người mắc bệnh gì?

Ameflu Không gây buồn ngủ và Ameflu Day time +C là thuốc không kê đơn, được chỉ định dùng để làm giảm các triệu chứng trong cảm cúm và cảm lạnh bao gồm sốt, các cơn đau, nhức đầu, ho, đau họng, sung huyết mũi (nghẹt mũi), chảy nước mũi. Ngoài ra, thuốc còn được chỉ định để làm loãng đờm (chất nhầy) và dịch tiết phế quản giúp dễ ho hơn…

Thuốc được dùng như thế nào? Liều lượng bao nhiêu?

Ameflu Không gây buồn ngủ và Ameflu Day time +C là thuốc được bào chế ở dạng viên, dùng đường uống. Tùy vào các độ tuổi khác nhau có chỉ định liều lượng cụ thể tương ứng với người bệnh. Cụ thể:

• Người lớn và trẻ từ 12 tuổi trở lên: Uống 1 viên cách mỗi 6 giờ. Không dùng quá 6 viên/24 giờ.

• Trẻ từ 6 đến 12 tuổi: Uống ½ viên cách mỗi 6 giờ. Không dùng quá 3 viên/24 giờ.

Ameflu Không gây buồn ngủ và Ameflu Day time +C có gì khác biệt so với các loại thuốc khác cùng công dụng?

Ameflu Không gây buồn ngủ: Là thuốc có tác dụng điều trị các triệu chứng cảm lạnh và cảm cúm nhưng không gây buồn ngủ, có thể dùng vào ban ngày để không bị ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt, nhất là không gây nguy hiểm cho những người đang lái xe.

Ameflu Day time +C: Là thuốc có tác dụng điều trị các triệu chứng cảm lạnh và cảm cúm được tăng cường vitamin C giúp tăng sức đề kháng, giảm nhanh các triệu chứng cảm cúm. Đây là loại thuốc cảm cúm đầu tiên ở Việt Nam có bổ sung vitamin C theo xu hướng sử dụng thuốc phổ biến ở các nước phương Tây.

Ameflu Day time +C

Ưu điểm của Ameflu Không gây buồn ngủ và Ameflu Day time +C là gì?

Ameflu Không gây buồn ngủ và Ameflu Day time +C có ưu điểm là chỉ cần dùng 1 viên duy nhất mỗi lần uống có thể điều trị hết nhanh sáu triệu chứng cảm cúm. Điều này giúp cho người bệnh không cần uống nhiều thuốc để điều trị các triệu chứng của bệnh, nhờ đó người bệnh không ngại uống thuốc.

Có thể dùng điều trị triệu chứng của bệnh COVID-19

Ameflu Không gây buồn ngủ & Ameflu Day time +C có thể sử dụng để điều trị triệu chứng cho bệnh nhân mắc COVID-19 không?

Theo thông tin trên trang web của CDC Việt Nam, người mắc bệnh COVID-19 có một loạt các triệu chứng, trong đó có một số triệu chứng như sốt, ho, đau cơ, đau người, đau đầu, đau họng, ngạt mũi hoặc chảy nước mũi… Nếu người mắc bệnh COVID-19 có những triệu chứng này hoàn toàn có thể dùng Ameflu Không gây buồn ngủ hoặc Ameflu Day time +C để điều trị triệu chứng một cách hiệu quả.

Nếu sử dụng Ameflu Day time +C thì có cần tránh các loại thuốc, thực phẩm chứa vitamin C khác để không bị quá liều vitamin C không?

https://www.youtube.com/watch?v=nycs_LdufjU



Mỗi viên thuốc cảm cúm Ameflu Daytime +C có chứa năm hoạt chất điều trị hết nhanh sáu triệu chứng của bệnh cảm cúm như sốt, ho, nhức đầu, nghẹt mũi, đờm và các cơn đau. Ngoài ra, thuốc Ameflu Daytime +C có chứa 100mg vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể người bệnh cảm cúm. Với liều lượng bổ sung 100mg vitamin C, người dùng có thể thoải mái sử dụng các thực phẩm có chứa vitamin C khác mà không sợ quá liều.

Nếu bệnh nhân có nhu cầu bổ sung vitamin C thông qua các thực phẩm bổ sung trong thời gian dùng thuốc Ameflu Daɹtime +C, cần lưu ý không dùng liều cao vitamin C vượt quá 1g/24 giờ. Do tác dụng kích thích nhẹ, không nên dùng vào cuối ngày (buổi tối).

Phụ nữ có thai và cho con bú có dùng được Ameflu Không gây buồn ngủ & Ameflu Day time +C không?

Nhà sản xuất khuyên bệnh nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng Ameflu Không gây buồn ngủ hoặc Ameflu Day time +C trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú.