Alexander Zverev: Chức vô địch không chỉ của quần vợt mà còn của những người đang sống chung với bệnh tiểu đường type 1

Chiến thắng này là kết quả của hàng chục năm bền bỉ, kỷ luật và tự kiểm soát của một bệnh nhân tiểu đường type 1.

Roland Garros 2026 đã khép lại bằng một khoảnh khắc rất đặc biệt: Alexander Zverev giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, ngay trên mặt sân đất nện Paris, nơi từng chứng kiến những giọt nước mắt, chấn thương, thất bại và cả những tranh cãi liên quan đến căn bệnh mà anh đã mang theo gần như suốt cuộc đời: Đái tháo đường type 1.

Chiến thắng này là kết quả của hàng chục năm bền bỉ, kỷ luật và tự kiểm soát. Với một vận động viên bình thường, thi đấu Grand Slam đã là thử thách cực hạn về thể lực, tâm lý và chiến thuật. Với một người mắc đái tháo đường típ 1, bên cạnh đối thủ bên kia lưới, còn có một đối thủ thầm lặng khác: đường huyết.

Theo BS Dương Minh Tuấn (Khoa Nội tiết Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai), đái tháo đường típ 1 là bệnh lý tự miễn, trong đó hệ miễn dịch phá hủy các tế bào beta của tụy – những tế bào có nhiệm vụ sản xuất insulin. Khi cơ thể không còn đủ insulin, glucose không thể đi vào tế bào để tạo năng lượng, đường máu tăng cao và người bệnh phải dùng insulin suốt đời để duy trì sự sống.

"Điều vất vả nhất của đái tháo đường típ 1 là người bệnh gần như không có ngày nghỉ. Mỗi bữa ăn, mỗi buổi tập, mỗi giấc ngủ, mỗi trận đấu, mỗi lần căng thẳng, mỗi đợt nhiễm trùng đều có thể làm đường huyết thay đổi. Họ phải tính toán carbohydrate, liều insulin, thời điểm tiêm, nguy cơ hạ đường huyết, tăng đường huyết, mất nước, nhiễm toan ceton. Với vận động viên đỉnh cao, bài toán đó còn phức tạp hơn nhiều: Vận động cường độ cao có thể làm đường huyết tụt nhanh, nhưng stress thi đấu lại có thể làm đường huyết tăng. Một quyết định sai về insulin, ăn uống hoặc bù dịch có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ, thậm chí an toàn tính mạng", BS Dương Minh Tuấn chia sẻ.

Vì vậy, hình ảnh Zverev đứng trên đỉnh Roland-Garros có ý nghĩa vượt ra ngoài quần vợt. Anh không chiến thắng bệnh tật theo kiểu lãng mạn hóa, bởi đái tháo đường típ 1 không biến mất sau một chiếc cúp. Anh chiến thắng bằng cách học sống chung với bệnh một cách khoa học, kỷ luật và can đảm. Anh cho thấy: người mắc đái tháo đường típ 1 vẫn có thể học tập, lao động, chơi thể thao, theo đuổi ước mơ và đạt tới đỉnh cao nếu được chẩn đoán đúng, điều trị đúng, có insulin, có kiến thức, có công nghệ hỗ trợ và có một môi trường không kỳ thị.

Đáng trân trọng hơn, Zverev không chỉ giữ câu chuyện ấy cho riêng mình. Anh đã công khai bệnh, lập Alexander Zverev Foundation để hỗ trợ trẻ em và người trẻ mắc đái tháo đường típ 1 trên thế giới, đặc biệt ở những nơi còn khó khăn trong tiếp cận insulin, thuốc thiết yếu, giáo dục bệnh nhân và hoạt động thể thao. Với nhiều em nhỏ mắc tiểu đường type 1, một thần tượng như Zverev có thể mang lại niềm tin rằng mình không hề kém hơn, không phải sống trong mặc cảm, và vẫn có quyền mơ những giấc mơ lớn.

Xin chúc mừng Alexander Zverev – nhà vô địch Roland Garros 2026!

Chiếc cúp này là phần thưởng cho tài năng, bản lĩnh và những năm tháng không bỏ cuộc. Nhưng với cộng đồng đái tháo đường típ 1, nó còn là một thông điệp mạnh mẽ: Bệnh mạn tính có thể là một gánh nặng, nhưng không nhất thiết phải là giới hạn cuối cùng của cuộc đời.