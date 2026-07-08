Ái nữ của ông trùm tại Macau tìm gặp Đậu Kiêu giữa tin ly hôn, nhà trai liền tuyên bố 1 câu khiến cả MXH chấn động

Cuộc hôn nhân của Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu lộ rõ sự bất ổn, xa cách.

Những ngày qua, showbiz Trung Quốc dậy sóng trước thông tin Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã thống nhất công bố tin ly hôn trong tháng 7 này. Nguyên nhân "đường ai nấy đi" là tình cảm nhạt phai sau thời gian dài xa cách. Giữa lúc nghi vấn chia tay ầm ĩ cõi mạng, vào ngày 8/7, video Hà Siêu Liên bất ngờ đến phim trường thăm Đậu Kiêu được lan truyền. Trong clip, ái nữ trùm sòng bạc Macau và nhiều nghệ sĩ tìm đến chỗ Đậu Kiêu mà không báo trước. Nhìn thấy Hà Siêu Liên, nam diễn viên tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó, cả hai ôm nhau thắm thiết để thể hiện sự hạnh phúc, vui mừng khi gặp lại nhau.

Ngay sau đó, trong cuộc phỏng vấn quảng bá bộ phim mới Chủ Giác với tờ Sohu, Đậu Kiêu thẳng thắn chia sẻ về cách anh nhìn nhận các mối quan hệ xung quanh mình. "Tôi là người nghiêm túc trong cả công việc lẫn cuộc sống. Trong mắt tôi không thể chứa nổi 1 hạt cát. Dù vậy, tôi cũng biết khi nào bản thân cần phải nhượng bộ".

Hà Siêu Liên đến phim trường thăm Đậu Kiêu giữa tin sắp công bố ly hôn. Nguồn: Weibo.

Ngay sau đó, tài tử lên truyền thông tuyên bố anh tuy là người nghiêm túc nhưng biết lúc nào cần phải nhượng bộ. Ảnh: Sohu.

Phát ngôn chấn động nói trên của Đậu Kiêu gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng tài tử đình đám đang ngầm tỏ thái độ với Hà Siêu Liên và gia đình nhà vợ. Nếu bà xã tiểu thư đã hạ mình trước và cho cả hai cơ hội hàn gắn, nam diễn viên cũng không chấp nhất, sẵn sàng nhượng bộ và bỏ qua những chuyện cũ không vui.

Thực tế, Đậu Kiêu sống không dễ dàng ở nhà vợ. Nam diễn viên bị mẹ Hà Siêu Liên coi thường vì xuất thân tầm thường và từng làm thợ gội đầu. Do không ưng thuận cậu con rể tài tử, bà ba Trần Uyển Trân đã không bỏ ra bất kỳ 1 đồng nào để tổ chức hôn lễ cho cặp đôi. Bà ba cũng cấm con gái Hà Siêu Liên chuyển nhượng tài sản, để Đậu Kiêu xài tiền, đứng tên chung và bước chân vào đế chế kinh doanh của gia tộc sòng bạc Macau. 3 năm qua, Đậu Kiêu không được xuất hiện hay tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của gia tộc sòng bạc, kể cả đám giỗ của cha vợ hay sinh nhật mẹ vợ. Cuộc hôn nhân của Đậu Kiêu với Hà Siêu Liên được đánh giá là "có tiếng không có miếng". Từ năm ngoái, nam diễn viên đã quay lại showbiz đóng phim, dự sự kiện kiếm tiền vì không thể dựa vào nhà vợ.

Đậu Kiêu đã phải quay lại showbiz hoạt động để kiếm tiền vì không thể dựa dẫm vào nhà vợ. Ảnh: Sina.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên công khai hẹn hò hồi năm 2019. Khi ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, tài tử Sở Kiều Truyện đã tới lễ tang với tư cách con rể tương lai. Đậu Kiêu cầu hôn tiểu thư nhà trùm sòng bạc hồi tháng 9/2022. Tới tháng 4/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ rình rang, khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Tuy nhiên, vài tháng sau lễ cưới, Hà Siêu Liên được phát hiện đã về nhà mẹ đẻ ở Hong Kong (Trung Quốc), còn Đậu Kiêu lại sống tại Đại lục. Kể từ đó, cặp đôi không còn đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Hà Siêu Liên không sang Trung Quốc Đại lục thăm chồng, còn Đậu Kiêu vắng mặt ở tiệc sinh nhật của mẹ vợ, không dự lễ viếng mộ cha vợ - cố tỷ phú Hà Hồng Sân và các sự kiện thương mại của gia tộc trùm sòng bạc. Từ năm 2025, truyền thông phát hiện Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hoàn toàn không xuất hiện, không tương tác với nhau trên MXH.

Bà Trần Lam từng cho biết lý do đổ vỡ của cặp đôi đến từ việc mẹ của Hà Siêu Liên và gia tộc sòng bạc giàu có coi thường xuất thân tầm thường và từng làm thợ gội đầu của Đậu Kiêu, không tôn trọng anh ra mặt. Do không ưng thuận cậu con rể tài tử, bà ba Trần Uyển Trân đã không bỏ ra bất kỳ 1 đồng nào để tổ chức hôn lễ cho cặp đôi. Bà ba cũng cấm con gái Hà Siêu Liên chuyển nhượng tài sản, để Đậu Kiêu xài tiền, đứng tên chung và bước chân vào đế chế kinh doanh của gia tộc sòng bạc Macau. Điều này khiến nam diễn viên vô cùng bất mãn, ly thân với Hà Siêu Liên. Trong đơn ly dị gửi ra tòa, Đậu Kiêu cũng vạch trần góc khuất bị kiểm soát cuộc sống, ép giải nghệ và xem thường đến cùng cực của nhà vợ đối với mình.

Đậu Kiêu bị nhà vợ coi thường ra mặt vì xuất thân bình dân. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân tan vỡ của cả hai. Nguồn: Sohu.

Đến tháng 10/2025, Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đã lên tiếng bác bỏ. Cả hai cho biết mối quan hệ vợ chồng của họ vẫn rất tốt đẹp. Họ sống ở 2 nơi khác biệt vì vấn đề công việc, nhưng mỗi ngày đều vun đắp tình cảm qua các cuộc điện thoại. Dù Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã đồng loạt có thông báo nóng phủ nhận hôn nhân rạn nứt, song dân tình vẫn bán tín bán nghi. Cư dân mạng cho rằng thông báo phủ nhận của cặp đôi không mới, y hệt như trước đây. Các netizen chất vấn ngược đôi vợ chồng này rằng nếu không phải gặp trục trặc hà cớ gì Đậu Kiêu lại vắng bóng trong tất cả sự kiện của nhà vợ, hay việc họ dừng đăng ảnh tình cảm với nhau và kể cả dịp Tết, kỷ niệm ngày cưới cũng không ở bên nhau. Tất cả vấn đề này cho đến nay đều không được Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giải thích rõ trong tuyên bố về hôn nhân của mình.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên phủ nhận rạn nứt hôn nhân, nhưng dân tình chẳng ai tin. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu