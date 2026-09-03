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Ai được ưu tiên mua nhà ở xã hội?

Hà Phương
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Bộ Xây dựng cho biết, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân người có công có quy định khác nhau về đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội.

Bố của bà Trần Thanh Nga là bệnh binh. Bà Nga cũng đang hưởng chế độ cho người bị ảnh hưởng chất độc hóa học, mất khả năng lao động còn tự lực trong sinh hoạt, có quyết định hưởng trợ cấp của UBND huyện năm 2003.

Vừa qua, khi bà Nga nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội kèm theo quyết định hưởng chế độ do ảnh hưởng chất độc hóa học, chủ đầu tư cho biết, bà phải về UBND xã xin giấy chứng nhận khuyết tật thì mới được đưa vào diện ưu tiên.

Bà Nga về UBND xã xin thì được trả lời, không cấp được vì quyết định của bà do UBND huyện cấp và bà đang hưởng chế độ chất độc da cam là mức ưu đãi cao hơn người khuyết tật.

Bà Nga hỏi, chủ đầu tư yêu cầu bà về UBND xã xin giấy xác nhận như vậy có đúng không? Tại sao quyết định được hưởng trợ cấp của bà tương đương như giấy chứng nhận khuyết tật mà lại không được chấp nhận?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng có quy định:

"1. Người có công với cách mạng bao gồm:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

c) Liệt sĩ;

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

k) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

1) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

m) Người có công giúp đỡ cách mạng".

Tại khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 có quy định:

"Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ".

TIN LIÊN QUAN

Pháp luật về nhà ở quy định 10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, trong đó có nhóm đối tượng "Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng" (khoản 1 Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023) và nhóm đối tượng này được hưởng thứ tự ưu tiên khi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở năm 2023).

Căn cứ các quy định nêu trên và thông tin do bà Nga cung cấp, bà Nga là đối tượng thân nhân của người có công với cách mạng, không thuộc nhóm đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023.

Để được mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, công dân phải đáp ứng đúng đối tượng và điều kiện (nhà ở và thu nhập) quy định tại Điều 76, Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023 và Điều 29, Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 của Chính phủ và Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 của Chính phủ)...

Đề nghị bà nghiên cứu các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của mình để thực hiện.

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nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng

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