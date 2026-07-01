Ai cũng có thể xấu riêng ngôi sao này thì không: Ông trời vẽ từng nét trên mặt, 12 năm trời chưa từng bị chê

Mỹ nam có biệt danh “gương mặt thiên tài” gây sốt với giao diện thay đổi quá nhiều.

Ở làng giải trí Hàn Quốc, Cha Eun Woo nổi tiếng nhờ sở hữu vẻ đẹp trai đầy ấn tượng, được mệnh danh là "thiên tài gương mặt". Vẻ ngoài cực kỳ sáng góp phần giúp Cha Eun Woo sở hữu sự nghiệp đáng chú ý ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất. Anh là thành viên của nhóm nhạc ASTRO, tạo dựng được lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn châu Á. Trong lĩnh vực phim ảnh, Cha Eun Woo bắt đầu bứt phá với hai tác phẩm đình đám My ID Is Gangnam Beauty và True Beauty, qua đó trở thành một trong những gương mặt trẻ được săn đón nhất màn ảnh Hàn. Thời điểm đó, gương mặt của Cha Eun Woo ghi điểm nhờ từng đường nét đều như tạc tượng, mang dáng vẻ thư sinh rất hợp với hình tượng nam chính ngôn tình. Cũng nhờ vẻ đẹp thư sinh này đã giúp góp phần giúp Cha Eun Woo gây ấn tượng trong bộ phim cổ trang Rookie Historian Goo Hae Ryung.

Cha Eun Woo thời đóng My ID Is Gangnam Beauty (ảnh: jTBC)

Cha Eun Woo gây chú ý với vai hoàng tử Yi Rim trong Rookie Historian Goo Hae Ryung (ảnh: MBC)

Nam diễn viên trong True Beauty (ảnh: tvN)

Những năm gần đây, Cha Eun Woo có sự thay đổi về hình tượng. Vẫn là gương mặt cực kỳ đẹp trai, nhưng mang dáng vẻ trưởng thành, mạnh mẽ hơn, phù hợp với các vai diễn đa dạng màu sắc hơn mà anh đảm nhận. Ở trong phim Island, Cha Eun Woo hóa thân thành một linh mục trừ tà trẻ tuổi. Đây là nhân vật mang trong mình sự kiên cường, tính cách năng nổ dù trải qua nhiều biến cố.

Cha Eun Woo trong Island (ảnh: TVING)

Sang đến Wonderfool Worlds, Cha Eun Woo ghi điểm nhờ hình tượng trưởng thành cùng body rắn rỏi cơ bắp đầy nam tính khi vào vai nam chính Kwon Seon Yul. Nhân vật này xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng đã mất cha mẹ sau một loạt biến cố. Điều đó khiến anh không thể hoàn thành việc học, dẫn đến việc gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thực tế, Cha Eun Woo ít khi được nhớ đến với hình tượng "mỹ nam cơ bắp". Chính vì thế, những hình ảnh của anh khi đóng Wonderfool Worlds đã gây ra nhiều sự bất ngờ cho khán giả.

Tạo hình nhân vật trong Wonderfool World (ảnh: MBC)

(Ảnh: MBC)

Sang đến The WONDERfools, Cha Eun Woo lại làm mới bản thân với hình tượng chàng trai Lee Un Jeong mang quá khứ bi thương và dấn thân vào một kế hoạch đầy bí ẩn. So với thời điểm đóng True Beauty hay My ID Is Gangnam Beauty, khán giả tiếp tục thấy được một Cha Eun Woo với vẻ ngoài trưởng thành, nam tính mạnh mẽ hơn, cùng với đó là sự tiến bộ đầy ấn tượng về khả năng diễn xuất. Thậm chí không quá khi nói The WONDERfools là bộ phim Cha Eun Woo được khen nhiều về khả năng khắc họa nhân vật nhất.

Mỹ nam sinh năm 1997 trong The WONDERfools phát hành cách đây không lâu. Ở tác phẩm này, nam diễn viên gây ấn tượng cả về nhan sắc lẫn diễn xuất, được đông đảo người hâm mộ khen ngợi. (ảnh: Netflix)

Gần đây, những hình ảnh của Cha Eun Woo sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài 1 năm đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người chú ý là ngoại hình có phần thay đổi của nam diễn viên. So với trước đây, Cha Eun Woo được nhận xét tăng cân rõ rệt, gương mặt đầy đặn hơn, tạo cảm giác khỏe khoắn và rắn rỏi.

Cha Eun Woo lên cân vẫn rất đẹp trai (ảnh: Star News Korea)

ảnh: Star News Korea

Không ít cư dân mạng hài hước gọi nam thần xứ Hàn là "mặt bánh bao", đồng thời đùa rằng anh hẳn rất hợp với những bữa ăn trong quân đội nên mới được "nuôi béo tốt" như vậy. Những bình luận vui vẻ này nhanh chóng lan truyền và tạo nên bầu không khí sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ.

Nhìn lại chặng đường 12 năm của Cha Eun Woo trên màn ảnh, có thể thấy không phải tự dưng mỹ nam 29 tuổi lại được mệnh danh là "thiên tài gương mặt". Anh sở hữu gương mặt như được ông trời tự tay vẽ từng nét trên mặt, dù có lên cân hay xuống cân cũng đều đẹp mê mẩn.

Thu Phong

nguồn: Star News Korea