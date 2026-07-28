Ai Cập sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ có được F-35?

Thổ Nhĩ Kỳ nhắm đến Ai Cập như một khách hàng mua hệ thống S-400 để giải quyết vấn đề trong chương trình chiến đấu cơ tàng hình F-35 với Mỹ.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300VM của Ai Cập.

Theo Defense Express, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập đã thảo luận về việc chuyển giao vũ khí trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ lặng lẽ giữa lúc diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, khi Thổ Nhĩ Kỳ liên kết việc bán vũ khí với gói hợp tác kỹ thuật quân sự rộng hơn.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tìm kiếm các lựa chọn về quốc gia có thể bán hệ thống S-400 mà họ đã mua từ Nga theo hợp đồng năm 2017.

Trong số những khách hàng tiềm năng có Ai Cập, quốc gia đã sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S-300VM của Nga, được tuyên bố có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo ở tầm bắn lên đến 40km.

Nhưng điều thú vị là, chính người Thổ Nhĩ Kỳ lại xem xét vấn đề cung cấp hệ thống S-400 một cách toàn diện, có nghĩa là các hệ thống tên lửa phòng không nên được cung cấp kèm theo việc thiết lập hợp tác kỹ thuật quân sự có hệ thống.

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, việc bán hệ thống S-400 của mình cho Ai Cập mang lại lợi ích từ hai khía cạnh:

Quân đội Ai Cập hiện đang sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không do Nga sản xuất và phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thể giải quyết được vấn đề cản trở việc quay trở lại chương trình máy bay tàng hình F-35.

Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập đã thảo luận về khả năng cung cấp hệ thống S-400, nhưng cuộc thảo luận này hầu như không được chú ý do hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra lúc đó.

Nếu đạt được thỏa thuận tương ứng, Ai Cập sẽ chính thức có thể tăng cường đáng kể mật độ vùng phủ sóng phòng không. Nhưng câu hỏi đặt ra là quân đội Ai Cập sẽ tiến hành bảo trì các hệ thống S-400 đã mua như thế nào, và vai trò của Nga trong vấn đề này là gì.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc bán S-400 chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải điều kiện đủ để Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình F-35 với Mỹ.

Ông Shay Gal, cựu Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ Đối ngoại của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI), nhận định rằng ngay cả khi Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao S-400 cho Ai Cập hay một bên thứ 3 nào khác, điều đó cũng không thể khôi phục vị thế của nước này trong chương trình F-35.

Theo ông, Mỹ đã xây dựng các cơ chế nhằm ngăn chặn những hình thức "thoái vốn mang tính tượng trưng". Việc chuyển S-400 sang nước khác không thể xóa bỏ những lo ngại về an ninh cũng như hồ sơ hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Một trong những nguyên nhân khiến Mỹ vẫn dè dặt là các chuyên gia Nga từng tham gia triển khai hệ thống S-400 tại Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn nước này vẫn còn là thành viên chương trình F-35.

Điều này làm dấy lên nghi ngờ Nga có thể đã thu thập được những dữ liệu liên quan đến tiêm kích tàng hình của Mỹ.

Theo nhiều quan chức Mỹ, nếu điều đó đã xảy ra thì nguy cơ rò rỉ thông tin là không thể đảo ngược, bất kể Thổ Nhĩ Kỳ hiện còn sở hữu S-400 hay không.

Ngoài ra, việc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì quan hệ khá gần gũi với Nga trong nhiều lĩnh vực, từ năng lượng đến hợp tác kinh tế, cũng khiến Mỹ tiếp tục nghi ngờ về định hướng chiến lược lâu dài của đồng minh NATO này.