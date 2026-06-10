AEON Mall Long Biên tiếp tục lên tiếng lần 2 trong vòng chưa đầy 24h

Đây là lần thứ 2 trong ngày 9/6, doanh nghiệp này phải đưa ra thông báo.

Tối 9/6, AEON tiếp tục phát đi thông báo mới liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên vào ngày 7/6.

Trong thông báo đăng tải trên fanpage chính thức của AEON Mall Long Biên, doanh nghiệp cho biết chiều cùng ngày đã chủ động gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với khách hàng để lắng nghe những chia sẻ, cảm nhận và trải nghiệm liên quan đến vụ việc.

Đáng chú ý, AEON chính thức thừa nhận đã có sự nhầm lẫn trong quá trình nhận định về sản phẩm của khách hàng.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự nhận định không chính xác của chúng tôi về sản phẩm của khách hàng. Quá trình rà soát nội bộ đã xác nhận rằng khách hàng thanh toán đầy đủ tất cả các sản phẩm đã mua tại trung tâm thương mại", thông báo nêu rõ.

Theo AEON, doanh nghiệp lấy làm tiếc về những bất tiện, lo lắng đã gây ra cho khách hàng và gia đình do sự nhầm lẫn này cũng như cách xử lý chưa phù hợp. Đơn vị cho rằng nguyên nhân xuất phát từ những thiếu sót trong công tác đào tạo và giám sát.

AEON cho biết sau khi lắng nghe lời xin lỗi cùng thiện chí khắc phục từ phía doanh nghiệp, khách hàng và gia đình đã tiếp nhận lời xin lỗi, đồng thời đồng ý với phương án khắc phục được đề xuất.

Doanh nghiệp cũng cam kết không để xảy ra các trường hợp tương tự trong tương lai. Theo đó, AEON sẽ rà soát, cập nhật lại toàn bộ quy trình vận hành và hướng dẫn xử lý tình huống nội bộ; đồng thời tăng cường đào tạo thường xuyên đối với đội ngũ nhân viên an ninh trên toàn hệ thống.

"Sự việc lần này là bài học sâu sắc đối với AEON trong công tác quản lý, đào tạo nhân sự và các quy trình vận hành nhằm đảm bảo môi trường mua sắm an toàn cho khách hàng tại tất cả các trung tâm thương mại của AEON", thông báo nhấn mạnh.

Đây là lần thứ hai trong ngày 9/6 AEON phát đi thông báo liên quan đến vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong thông báo được phát đi vào buổi sáng, AEON gửi lời xin lỗi tới khách hàng cùng gia đình vì những trải nghiệm và sự phiền lòng phát sinh từ sự việc xảy ra tối 7/6 tại AEON Mall Long Biên.

Doanh nghiệp cho biết đang làm việc với khách hàng để trực tiếp gửi lời xin lỗi, đồng thời gửi lời xin lỗi tới toàn thể khách hàng và cộng đồng vì những trải nghiệm chưa tốt cũng như những lo ngại phát sinh từ vụ việc.

Đối với các phản ánh liên quan đến thái độ và tác phong của nhân viên, AEON cho biết đã nghiêm túc ghi nhận những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp có thể khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình mua sắm.

Cùng với đó, doanh nghiệp khẳng định đang khẩn trương rà soát và phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh các nội dung được phản ánh.

Trước đó, tối 7/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một phụ nữ phản ánh việc bị nghi ngờ lấy cắp hàng hóa sau khi mua sắm tại AEON Mall Long Biên.

Theo nội dung phản ánh, khoảng 21h45 cùng ngày, khi chị cùng hai con nhỏ di chuyển ra khu vực cổng để đón xe thì bị hai người đàn ông chặn lại và thông báo rằng chị bị nghi lấy hàng hóa chưa thanh toán.

Nhân viên AEON bị tố có hành động chưa chuẩn mực với nữ khách hàng. Ảnh chụp màn hình

Người phụ nữ cho biết những người tiếp cận mặc thường phục, không đeo thẻ nhận diện. Dù khẳng định đã thanh toán đầy đủ và có hóa đơn mua hàng, chị vẫn được yêu cầu về cơ quan công an làm việc.

Theo phản ánh, sau khi chị yêu cầu kiểm tra trực tiếp tại chỗ và sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, các bên đã tiến hành đối chiếu hàng hóa với hóa đơn mua hàng. Kết quả kiểm tra không phát hiện hàng hóa chưa thanh toán.

Vụ việc sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến tranh luận.