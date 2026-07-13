Adenovirus tăng gấp 3 lần, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm từ bể bơi công cộng

Số trẻ mắc Adenovirus đang tăng nhanh tại Bệnh viện Nhi Trung ương với gần 2.800 ca từ đầu năm đến nay, gấp 3 lần cùng kì năm trước. Đáng lo ngại, bệnh viện vừa ghi nhận 4/5 trẻ trong cùng một nhóm học bơi tại bể bơi công cộng bị lây nhiễm chéo, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lây lan của loại virus này trong mùa hè.

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh viện đã ghi nhận 2.777 trường hợp dương tính với Adenovirus. Chỉ trong những ngày đầu tháng 7 đã có thêm 383 trẻ mắc bệnh, cho thấy số ca nhiễm đang có xu hướng gia tăng nhanh.

Các chuyên gia cho biết Adenovirus lưu hành quanh năm nhưng thường bùng phát mạnh vào thời điểm giao mùa và mùa hè, khi trẻ tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, đi học hè, vui chơi hoặc bơi lội tại các khu vực tập trung đông người.

Adenovirus là một nhóm virus có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng. Nhiễm trùng Adenovirus có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên chủng virus phổ biến hơn ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thống kê cho thấy, hầu hết trẻ bị nhiễm Adenovirus ít nhất một lần trước 10 tuổi.

Nhiều trẻ nhập viện vì Adenovirus.

Một trong những trường hợp đáng chú ý vừa được bệnh viện ghi nhận là nhóm học bơi tại một bể bơi công cộng, trong đó có tới 4/5 trẻ mắc Adenovirus.

Sự việc cho thấy nếu nguồn nước, môi trường và mật độ người tham gia không được kiểm soát tốt, bể bơi có thể trở thành môi trường thuận lợi để virus lây lan.

Theo các bác sĩ, Adenovirus chủ yếu lây qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần.

Virus cũng có thể lây qua đường tiêu hóa, qua niêm mạc mắt khi bơi trong nguồn nước bị ô nhiễm hoặc qua việc dùng chung khăn mặt, cốc uống nước và các vật dụng cá nhân. Thời gian ủ bệnh thường từ 8-12 ngày.

Đối tượng dễ mắc bệnh

Adenovirus có hơn 50 type khác nhau, trong đó mỗi type có khả năng gây bệnh không giống nhau. Một số chủng virus Adeno type 3, 7 và 14 thường liên quan đến: sốt kéo dài; triệu chứng nặng hơn; nguy cơ biến chứng cao hơn.

Mọi đối tượng ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh lây nhiễm Adenovirus. Sau khi người bệnh gặp phải Adenovirus sẽ có miễn dịch đặc hiệu với type bị nhiễm. Trường hợp bị tái nhiễm có thể đến từ type khác của virus Adeno. Đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về vai trò cũng như thời gian miễn dịch sau khi Adenovirus xâm nhập vào cơ thể.

Các cơ quan trên cơ thể bị tác động do virus Adeno.

Tuy nhiên, bệnh do virus Adeno gây ra thường thấy ở những người có sức đề kháng yếu như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người bị bệnh mạn tính,... Trong đó đặc biệt là đối tượng trẻ em trong giai đoạn từ 6 tháng - 5 tuổi cha mẹ cần lưu ý về sức khỏe của con trong giai đoạn giao mùa dịch đang bùng phát mạnh.

Sức sống của chủng virus Adeno khá tốt, chúng có thể tồn tại khoảng 30 ngày nếu sống ở nhiệt độ phòng. Trong điều kiện nhiệt độ 40 độ C, chúng có thể sống trong nhiều tháng. Nếu nhiệt độ -200 độ C, tuổi thọ có thể tính bằng năm. Virus này có thể nhân lên sau 30 giờ kể từ khi xâm nhập vào cơ thể. Chính tuổi thọ và khả năng nhân cao mà virus Adeno rất dễ lây lan trong cộng đồng.

Ngoài chủng virus, tải lượng virus ban đầu ngay từ đầu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ nặng nhẹ và thời gian hồi phục của bệnh.

Trẻ lây nhiễm trong môi trường đông người như nhà trẻ, lớp mẫu giáo, khu sinh hoạt tập thể thường tiếp xúc với lượng virus lớn hơn so với trẻ lây nhiễm từ anh chị em trong gia đình.

Đây cũng là lí do vì sao các đợt bùng phát virus tại trường mầm non thường có triệu chứng nặng và diễn tiến phức tạp hơn so với các ca lẻ trong cộng đồng.

Biểu hiện bệnh

Khi nhiễm Adenovirus trẻ sẽ có các triệu chứng như: nóng, ho, sổ mũi, cảm, viêm đường hô hấp. Triệu chứng viêm phổi do Adeno rất dễ nhầm lẫn với viêm phổi do virus đường hô hấp khác hoặc vi khuẩn khác.

Cùng với các triệu chứng của viêm đường hô hấp thì viêm phổi do virus Adeno sẽ khiến bệnh nhân sốt rất cao, rét run, ho và thở khò khè.

Tùy theo thể trạng, có trẻ diễn tiến nhẹ nhàng, có thể tự khỏi, nhưng vẫn có trẻ sẽ có biểu hiện với triệu chứng rầm rộ, thở mệt. Những trẻ trở nặng là do miễn dịch kém hay do nhiễm thêm vi trùng, nhất là vi trùng kháng thuốc. Bệnh hoàn toàn có thể chữa trị được. Tuy nhiên, do bệnh dễ lây và lây lan nhanh trong cộng đồng cũng như dễ nhầm lẫn với triệu chứng cảm cúm thông thường, sẽ gây chủ quan. Nếu phát hiện trễ, bệnh chuyển nặng sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ khám cho trẻ mắc Adenovirus.

Các tổn thương thường gặp nhất khi nhiễm virus Adeno là viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), một số bệnh lí ở đường tiêu hóa (tiêu chảy, nôn, buồn nôn,…). Ngoài ra, virus này cũng gây bệnh viêm gan, viêm dạ dày, viêm não, màng não và viêm bàng quang, đặc biệt là ở bé trai.

Với người khỏe mạnh, bệnh có thể tự khỏi, nhưng với những bệnh nhân có bệnh nền hoặc sức đề kháng kém có thể gây suy hô hấp. Nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó cha mẹ cần theo dõi sát các dấu hiệu của trẻ, khi thấy trẻ có biểu hiện chuyển nặng như thở rút lõm ngực, rối loạn tri giác, lừ đừ… cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa Nhi để bác sĩ khám và hướng dẫn điều trị đúng cách, kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không tự ý sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Nếu trẻ đang sốt, ho hoặc có các triệu chứng nghi ngờ mắc Adenovirus, nên cho trẻ nghỉ học, hạn chế đến bể bơi công cộng, khu vui chơi hay những nơi đông người để tránh lây lan cho cộng đồng.

Đối với các trường học, lớp học năng khiếu, khu vui chơi và bể bơi công cộng, đơn vị quản lí cần thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước và các bề mặt tiếp xúc, bảo đảm môi trường thông thoáng, sạch sẽ và kiểm soát số lượng trẻ tham gia để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Theo các bác sĩ, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với Adenovirus. Phần lớn người bệnh có thể hồi phục nếu được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, việc chủ quan vì nghĩ trẻ chỉ mắc cảm cúm thông thường có thể khiến bệnh diễn biến nặng, bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả, nhất là trong bối cảnh số ca mắc đang gia tăng nhanh trong mùa hè.