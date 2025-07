“Ác quỷ Cole” (Phép Thuật) đột ngột qua đời

Ngày 5/7, tờ Daily Mail đưa tin tài tử Julian McMahon đã qua đời ở tuổi 56 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư. Tin buồn này được Kelly McMahon - vợ nam diễn viên - xác nhận với truyền thông và công chúng.

"Với trái tim yêu thương và tình cảm chân thành, tôi muốn chia sẻ với thế giới rằng người chồng dấu yêu của tôi - Julian McMahon - đã ra đi vào ngày 2/7 sau 1 hành trình dài nỗ lực vượt qua căn bệnh ung thư trong âm thầm. Anh ấy yêu cuộc sống, yêu gia đình, yêu quý bạn bè, yêu công việc diễn xuất và cả người hâm mộ. Mong muốn cháy bỏng nhất của anh ấy là được mang niềm vui đến cho càng nhiều người càng tốt. Vào giai đoạn khó khăn này mong mọi người cho phép gia đình chúng tôi được đưa tiễn anh ấy trong sự riêng tư", Kelly McMahon chia sẻ.

Julian McMahon qua đời ở tuổi 56

Theo Page Six, lần gần nhất Julian McMahon xuất hiện trước công chúng là vào tháng 3 tại sự kiện SXSW ở Austin, Texas (Mỹ). Tài tử cùng Nicolas Cage tham gia quảng bá cho bộ phim kinh dị tâm lý The Surfer. Do đó, sự ra đi của anh khiến công chúng không khỏi bàng hoàng.

Julian McMahon xuất hiện tại 1 sự kiện ra mắt phim vào tháng 3

Julian McMahon sinh năm 1968. Anh bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò, sau đó chuyển sang đóng phim vào cuối thập niên 1980. Tên tuổi của anh được nhiều người biết đến khi thủ vai Cole Turner trong series Phép thuật (Charmed). Cole Turner là nhân vật mang nửa dòng máu người nửa quỷ, và là chồng của Phoebe Halliwell (Alyssa Milano đóng) - em út của bộ ba chị em phù thuỷ ở những phần đầu tiên. Ngoài ra, Julian McMahon còn gây ấn tượng với vai siêu ác nhân Dr. Doom trong phim Fantastic Four (2005) và Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer (2007).

Julian McMahon nổi tiếng với vai Cole Turner trong phim Phép Thuật

Nguồn: Daily Mail