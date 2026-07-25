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Ả Rập Xê-út tập kích vị trí của lực lượng Houthi ở Yemen khi xung đột leo thang

Kông Anh
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Ả Rập Xê-út tiến hành cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu mà họ cho là của lực lượng Houthi tại thành phố cảng Hodeidah của Yemen.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê-út mô tả cuộc tấn công vào lực lượng Houthi là “phản ứng quân sự tương xứng”. Đây cũng là lần đầu tiên 2 bên giao tranh bằng hỏa lực sau nhiều năm, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 vốn được duy trì, dù sắp hết hạn.

“Nếu lực lượng Houthi tiếp tục hành động thù địch, họ sẽ phải đối mặt với sự đáp trả không khoan nhượng” , tuyên bố có đoạn.

Hành động của Ả Rập Xê-út đánh dấu đợt đáp trả mới nhất nhằm vào Houthi. (Ảnh: Getty)

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê-út, Tướng Turki al-Malki gọi cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở biển Đỏ là “hành động hèn nhát và liều lĩnh”. Ông al-Malki cho biết cảng Hodeidah không phải là mục tiêu của cuộc tấn công.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra sau khi lực lượng Houthi thông báo tiến hành hoạt động quân sự nhắm vào 2 tàu chở dầu vi phạm lệnh phong tỏa, do lực lượng này áp đặt ở biển Đỏ. Một trong hai tàu có tên là ENCELIA và tàu còn lại là LAYLA. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập.

Lực lượng Houthi sử dụng máy bay không người lái cũng như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để thực hiện cuộc tấn công. Lực lượng Houthi nhấn mạnh họ cũng thành công trong việc buộc khoảng 10 tàu phải quay trở lại.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cũng xác nhận thông tin hỏa hoạn bùng phát trên tàu chở dầu sau khi bị bắn trúng cách thành phố Al Shaqiq, Ả Rập Xê-út khoảng 130 km về phía tây nam.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh ông cùng Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright chưa thảo luận về thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Ả Rập Xê-út. “Chúng tôi không bàn về chuyện đó, nhưng mọi người luôn hiểu ngầm, ông Chris cùng Ả Rập Xê-út cũng biết nếu họ không tham gia Hiệp định Abraham thì tôi sẽ không thực hiện thỏa thuận”, ông Trump nói.

Tối 23/7, ông Trump tuyên bố đảo ngược thỏa thuận hạt nhân được đàm phán lâu dài với Ả Rập Xê-út, sau khi ông bị bất ngờ trước thông báo của Bộ Năng lượng về thỏa thuận này và khi những lời chỉ trích ngày càng gia tăng từ đồng minh bảo thủ về điều khoản ban đầu của thỏa thuận.

Trước đó, khi được hỏi liệu Bộ trưởng Năng lượng của ông có vội vàng công bố thỏa thuận hay không, ông Trump nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Không, không ai được lợi cả. Tôi chỉ muốn nói để làm được điều đó, họ phải là thành viên của Hiệp định Abraham, một hiệp định rất thành công”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Hiệp định Abraham do Mỹ thúc đẩy và được ký kết lần đầu hồi năm 2020 nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập.

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