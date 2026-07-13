Á hậu được báo Trung khen ngợi là "quốc bảo mỹ nữ", lọt Top 100 đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới cùng Jisoo

Người đẹp 9x hiện không còn hoạt động, tham gia xuất hiện nhiều ở các sự kiện.

Huyền My sinh năm 1995, giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 19 tuổi. Sau cuộc thi, cô trở thành gương mặt quen thuộc trong làng giải trí, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC và tham gia các chương trình truyền hình. Năm 2017, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International và lọt Top 10 chung cuộc.

Huyền My bước chân vào showbiz sau khi giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Ảnh: FBNV

Không chỉ ghi dấu ấn tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước, Á hậu Huyền My còn nhiều lần thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế nhờ nhan sắc nổi bật. Năm 2017, trang tin Sohu (Trung Quốc) từng đăng tải bài viết ca ngợi vẻ đẹp của người đẹp sinh năm 1995 với danh xưng "quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam". Sohu còn viết từ ngữ đầy mỹ miều: "Mỹ nữ vốn ở trên tiên giới, cớ sao lại đi lạc chốn nhân gian", kèm theo loạt hình ảnh của Huyền My sau hành trình chinh chiến tại Miss Grand International 2017.

Không chỉ truyền thông, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng dành nhiều lời khen cho Á hậu Việt Nam. Nhiều netizen gọi cô là "mỹ nhân số 1 Việt Nam", trong khi các bộ ảnh của Huyền My được chia sẻ rộng rãi trên cả mạng xã hội Việt Nam và Trung Quốc. Thời điểm đó, cô được đánh giá là một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu cho nhan sắc Việt.

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Năm 2017, trang tin Sohu (Trung Quốc) từng đăng tải bài viết ca ngợi vẻ đẹp của người đẹp sinh năm 1995 với danh xưng "quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam". Ảnh: Tổng hợp

Huyền My sở hữu đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt sắc sảo cùng thần thái sang trọng, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp dịu dàng và hiện đại. Ảnh: Tổng hợp

Không chỉ truyền thông, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng dành nhiều lời khen cho Á hậu Việt Nam. Ảnh: Tổng hợp

Không dừng lại ở đó, năm 2020, Huyền My còn trở thành đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong Top 100 đề cử "Gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler công bố. Đáng chú ý, danh sách này còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jisoo (BLACKPINK) cùng nhiều diễn viên, ca sĩ đình đám trong khu vực.

Việc liên tục được truyền thông nước ngoài và các bảng xếp hạng quốc tế nhắc tên cho thấy sức hút của Á hậu Huyền My không chỉ giới hạn trong nước mà còn nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả quốc tế.

Năm 2020, Huyền My còn trở thành đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong Top 100 đề cử "Gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler công bố. Ảnh: Tổng hợp

Dù không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí, Huyền My vẫn giữ được sức hút nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà cùng phong cách thanh lịch, sang trọng. Mỗi lần góp mặt tại sự kiện hay chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, Á hậu sinh năm 1995 đều nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Cuối năm 2025, Huyền My bất ngờ thông báo dừng công việc MC sau 4 năm gắn bó. Người đẹp cho biết đây là một quyết định không hề dễ dàng bởi với cô, nơi làm việc giống như "ngôi nhà thứ hai". Tuy nhiên, Huyền My chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể cho chặng đường sắp tới.

Huyền My hiện không còn hoạt động, tham gia xuất hiện nhiều ở các sự kiện. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Á hậu 9X từng nhiều lần chia sẻ quan điểm thẳng thắn về hôn nhân. Cô cho biết bản thân không muốn kết hôn quá muộn và từng bày tỏ rằng nếu đến tuổi 30 vẫn chưa gặp được người phù hợp thì sẽ không quá đặt nặng chuyện lập gia đình.

Hiện Huyền My sinh sống trong căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông tại một khu đô thị cao cấp ở ngoại thành Hà Nội. Không gian sống của cô được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với gam màu trắng chủ đạo, kết hợp nội thất cao cấp, thiết bị hiện đại và nhiều món đồ trang trí hàng hiệu, tạo nên vẻ sang trọng nhưng vẫn ấm cúng.

Từ khi tham gia showbiz, cô vẫn chưa từng công khai chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV

Người đẹp đi du lịch khắp nơi trên thế giới, tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Ảnh: FBNV