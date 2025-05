9X tự chế mỹ phẩm tại nhà bán hơn 100.000 đơn hàng trên Shopee, Tiktok

Ngày 20-5, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Khánh, (SN 1996, trú tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".



Bị can Khánh làm việc với Công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Trong quá trình điều tra, Cảnh sát xác định từ khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Văn Khánh nhận thấy nhu cầu khách hàng tiêu dùng nhiều loại sản phẩm là mỹ phẩm nên đã nảy sinh ý định sản xuất mỹ phẩm giả để bán kiếm lời. Sau đó, Khánh đã lên mạng Internet để tìm hiểu một số loại mỹ phẩm khử mùi cơ thể, serum trị mụn, trắng da đang được thị trường tiêu thụ lớn, sau đó đặt in tem nhãn, bao bì giả của các sản phẩm này.

Để thực hiện việc sản xuất, Khánh đã mua máy móc, nguyên liệu, công cụ, vỏ chai lọ… và thực hiện việc sản xuất tại nhà rồi bán ra thị trường toàn quốc thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, Tiktok để kiếm lời.

Các đồ dùng để pha chế mỹ phẩm của Khánh. Ảnh: Công an Bắc Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Văn Khánh đã bán trên 100.000 đơn hàng cho các khách hàng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và với doanh thu trên 6 tỉ đồng.

Tại cơ sở sản xuất của Nguyễn Văn Khánh, lực lượng chức năng đã thu giữ 13 loại mỹ phẩm khác nhau với gần 2.500 sản phẩm thành phẩm như: Kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn, trị hôi nách và hàng triệu vỏ bao bì, tem chống hàng giả, nhãn mác các loại và nguyên liệu như: dung dịch, hương liệu pha chế không rõ nguồn gốc xuất xứ, bột phèn chua để sản xuất mỹ phẩm giả.

Các sản phẩm được Khánh "sản xuất"