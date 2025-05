9X nhưng chất lượng 'tinh binh' kém hơn 7X: Tất cả đều chung những đặc điểm này

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới, trong đó 50% số ca mắc nằm ở độ tuổi dưới 30. Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng một triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, chiếm tỷ lệ khoảng 7,7% tổng dân số. Tỷ lệ vô sinh do nam giới chiếm 40%, do nữ giới chiếm 40%, 10% do cả hai vợ chồng và 10% chưa rõ nguyên nhân. Đáng chú ý, tình trạng vô sinh nam đang có xu hướng trẻ hóa.

Trong quá trình thăm khám, ThS.BS Đinh Hữu Việt – Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội – từng gặp nhiều trường hợp nam giới mới 20-22 tuổi nhưng khả năng sinh sản rất kém, khó có con.

Điển hình là trường hợp một bạn trẻ 22 tuổi ở Hà Nội. Sau một năm kết hôn, vợ chồng anh quan hệ tình dục bình thường, không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng vẫn chưa có thai. Cả hai quyết định đi khám để tìm nguyên nhân.

Kết quả cho thấy chức năng sinh sản của người vợ bình thường, người chồng không có bệnh lý hay bất thường về cơ quan sinh sản nhưng chất lượng tinh trùng rất kém. Đây chính là nguyên nhân khiến cặp đôi khó có con.

Gia tăng vô sinh ở nam giới trẻ tuổi, nguyên nhân đến từ lối sống.

Theo bác sĩ Việt, khi khai thác tiền sử, bệnh nhân làm công việc bán hàng livestream, thường xuyên thức khuya đến 1-2 giờ sáng. Ban ngày bệnh nhân ngủ và đêm thức để bán hàng. Bệnh nhân đã được khuyên hạn chế thức khuya, đồng thời thay đổi chế độ ăn uống và lối sống, để cải thiện chất lượng tinh trùng. Sau 3 tháng thực hiện, bệnh nhân đã báo tin vui cho bác sĩ.

Bác sĩ Việt cũng cho biết mình đã từng tiếp nhận một số trường hợp khác là công nhân phải làm ca khuya, sinh hoạt bị đảo lộn. Sau khi đi khám và thay đổi thói quen sinh hoạt, các bệnh nhân này cũng có tin vui.

Việc thường xuyên thức khuya triền miên, ăn uống không đảm bảo khiến sức khỏe tổng thể giảm sút, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe sinh sản. Sau khi thay đổi, nhiều bệnh nhân cải thiện được cuộc sống vợ chồng và có con, bác sĩ Việt chia sẻ.

Trong khi đó, theo TS.BS Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vô sinh, hiếm muộn ở người trẻ đang gia tăng. Nguyên nhân phổ biến mà bác sĩ gặp là do người trẻ quan hệ tình dục không an toàn dẫn tới mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, gây viêm nhiễm ngược và tắc vòi trứng, ống dẫn tinh.

Ngoài ra, thói quen ăn uống thiếu tiết chế dẫn tới thừa cân, béo phì và hút thuốc lá cũng làm giảm chất lượng tinh trùng, tăng nguy cơ dị dạng tinh trùng.

Những năm gần đây, qua khám chữa, bác sĩ Thành nhận thấy số lượng nam giới trẻ bị suy giảm chất lượng tinh trùng ngày càng nhiều. Nhiều người trẻ sinh những năm 1990 mà chất lượng tinh trùng còn kém hơn thế hệ 1970. Họ đều có chung đặc điểm: không tập thể dục, thừa cân, hút thuốc, thức khuya…

Hai vị bác sĩ cho rằng, ngoài nguyên nhân do bệnh lý di truyền, bẩm sinh, để phòng ngừa vô sinh, hiếm muộn, các cặp đôi nên lưu ý:

- Xây dựng đời sống hôn nhân một vợ, một chồng.

- Sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục.

- Ăn uống đủ chất, khoa học, hạn chế thức ăn nhanh, đồ đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều gia vị, hương liệu và chất bảo quản.

- Sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, làm việc hợp lý.

- Tích cực vận động và tập luyện hàng ngày để nâng cao sức khỏe, kiểm soát cân nặng, phòng tránh thừa cân, béo phì.

- Không nạo phá thai nhiều lần.

- Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm và khám ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh sản.