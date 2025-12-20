90% các cơn đau tim bắt nguồn từ một thói quen buổi sáng - không phải ăn uống

Thói quen "mở đường" cho đau tim

Tại Việt Nam, bệnh tim mạch, bao gồm cả đau tim, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, với khoảng 200.000 ca tử vong/năm.

Mới đây, một bác sĩ cho biết 90% các cơn đau tim có thể truy nguyên về một thói quen buổi sáng – và đó không phải là ăn uống hay căng thẳng.

Bác sĩ Sana Sadoxai, người đang làm việc tại Đức, gần đây đã đăng một video cảnh báo 1 thói quen buổi sáng có thể làm tăng nguy cơ đau tim.

“Mối nguy thực sự bắt đầu ngay từ khoảnh khắc bạn thức dậy nhưng vẫn nằm hoặc ngồi yên,” cô nói.

“Hầu hết mọi người với lấy điện thoại, rồi ngồi một chỗ, rồi vội vã ra ngoài đi làm, khiến cho cơ thể rơi vào trạng thái ì trệ. Thói quen này âm thầm thúc đẩy tình trạng kháng insulin, tích tụ mỡ bụng, huyết áp cao, viêm tiềm ẩn và rối loạn chuyển hóa – tất cả đều làm tăng mạnh nguy cơ đau tim sớm, đặc biệt nếu bạn thừa cân hoặc béo phì.”

“Chỉ cần năm đến bảy phút vận động vào buổi sáng – đi bộ nhanh, giãn cơ, bài tập thở – sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu, kích hoạt quá trình trao đổi chất, ổn định đường huyết và bảo vệ tim nhiều hơn bạn tưởng. Cân nặng, quá trình trao đổi chất và trái tim của bạn có mối liên hệ chặt chẽ; phớt lờ thói quen buổi sáng này là một mối đe dọa thầm lặng. Thay đổi nó có thể cứu sống bạn.”

Chuyên gia cho rằng lối sống ít vận động có thể khiến đau tim sớm "gõ cửa".

“Nếu bạn đang vật lộn với béo phì, mỡ bụng khó giảm, khó thở, tiểu đường hoặc mệt mỏi, đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm về rối loạn chuyển hóa mà bạn không nên bỏ qua. Hãy kiểm soát trước khi nó trở thành nguy cơ tim mạch!!”

Phản hồi lại video này, một người dùng TikTok bình luận: “Về cơ bản, thức dậy rồi vội vàng đi làm đang giết chết chúng ta.”

Một người khác nói: “Tôi thức dậy, uống một tách trà, thư giãn trong 30 phút khi uống trà, rồi mới chuẩn bị đi làm. Tôi nghĩ bạn đưa ra lời khuyên rất hợp lý.”

Cảnh báo các triệu chứng của đau tim

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), một cơn đau tim, còn gọi là nhồi máu cơ tim, xảy ra khi nguồn cung cấp máu đến tim bị tắc nghẽn, thường là do cục máu đông.

NHS cho biết triệu chứng phổ biến nhất của đau tim là đau ngực, bao gồm cảm giác đè nặng, thắt chặt hoặc bóp nghẹt. Các dấu hiệu khác bao gồm:

Đau ở các bộ phận khác của cơ thể, phổ biến nhất là cánh tay trái, nhưng cũng có thể ở cánh tay phải, hàm, cổ, lưng và bụng Cảm giác choáng váng hoặc chóng mặt Đổ mồ hôi Khó thở Buồn nôn hoặc nôn Cảm giác lo âu dữ dội, tương tự như cơn hoảng loạn Ho hoặc thở khò khè

Các cách giúp giảm nguy cơ bị đau tim bao gồm bỏ hút thuốc và giảm cân, cũng như duy trì chế độ ăn ít chất béo, giàu chất xơ, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt và ít nhất năm khẩu phần trái cây và rau mỗi ngày. NHS cũng khuyến nghị người trưởng thành nên thực hiện ít nhất 150 phút các bài tập thể dục cường độ vừa phải mỗi tuần.