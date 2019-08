9 sự thật về cơ thể của phụ nữ vừa kỳ lạ vừa tuyệt vời không phải ai cũng biết

Nếu bạn xem xét kỹ hơn về phụ nữ, bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự thật thú vị khác mà chính phụ nữ có thể không biết đến.



Bright Side kết hợp 9 điểm chứng tỏ cơ thể phụ nữ đầy bất ngờ cả về kỳ lạ và tuyệt vời.

1. Một bên ngực luôn lớn hơn bên kia

Không có phụ nữ nào có bộ ngực hoàn toàn cân đối cả. Sự khác biệt về kích thước của chúng có thể không nhìn thấy rõ hoặc thấy khá rõ, và có thể có nhiều lý do cho việc này.

Ví dụ, nó có thể là một sự khác biệt về thể tích mô vú, kích thước hoặc hình dạng của túi ngực hoặc thậm chí là độ đàn hồi của da trên mỗi vú. Tuy nhiên, không có gì phải lo lắng vì nó là một sự kiện hoàn toàn tự nhiên và bình thường

2. Cơ thể của một người phụ nữ biến đổi mạnh mẽ trong khi sinh

Sinh con là một công việc thực sự khó khăn - bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể khẳng định điều này. Bên cạnh việc trải qua nỗi đau khủng khiếp, cơ thể người phụ nữ thường trải qua rất nhiều thay đổi khác nhau. Một trong số đó là giãn cổ tử cung.

Trong khi chuyển dạ, cổ tử cung thay đổi từ tình trạng đóng chặt để mở lối cho thai nhi ra. Để sẵn sàng đẩy đứa bé ra, nó cần giãn hoàn toàn đến 10cm, tương đương kích thước của một chiếc bánh mì tròn. Nhưng 10cm này chỉ đại diện cho điểm đẩy - cổ tử cung có thể tiếp tục mở rộng để chứa đầu bé con.

3. Phụ nữ có thể xử lý cơn đau tốt hơn.

Phụ nữ thực sự trải qua nhiều nỗi đau hơn nam giới - đây là một thực tế ai cũng biết. Nhưng nó không phải là về sức mạnh của họ, mà nó phụ thuộc vào cách bộ não của họ hoạt động.

Một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ và đàn ông nhớ nỗi đau trong quá khứ của họ khác nhau. Trong khi đàn ông căng thẳng và quá nhạy cảm khi họ nghĩ về nỗi đau mà họ đã trải qua trước đó, thì phụ nữ có xu hướng quên nó nhanh hơn. Và nói chung, ngưỡng đau ở phụ nữ mạnh hơn 9 lần so với nam giới.

4. Phụ nữ thực sự rất tốt về ngôn từ

Khi nói đến việc thể hiện bản thân, không ai có thể so sánh với phụ nữ.Hóa ra, có ngay cả một lời giải thích về giải phẫu cho hiện tượng này: phụ nữ có vùng trán và thái dương lớn hơn của vỏ não, một vùng não được cho là có ảnh hưởng đến các kỹ năng ngôn ngữ.

Phụ nữ cũng có hàm lượng FOXP2 cao hơn, còn được gọi là protein ngôn ngữ. Lượng protein tuyệt vời này giúp một người phụ nữ trung bình nói khoảng 20.000 từ mỗi ngày, nhiều hơn 13.000 từ so với trung bình của một người đàn ông.

5. Phụ nữ có sức chịu đựng cơ bắp lớn hơn

Một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ có thể tập thể dục liên quan đến sức chịu đựng lâu hơn khoảng 75% so với nam giới. Lý do cho điều đó được ẩn giấu trong hoóc môn của họ - điều này được tin rằng estrogen ở phụ nữ làm cho cơ bắp của họ chống lại sự mệt mỏi.

6. Da phụ nữ rất nhạy cảm

Thông thường, da của phụ nữ mỏng hơn 25% so với da của đàn ông khiến nó nhạy cảm hơn rất nhiều khi chạm vào và các loại kích thích khác. Thật không may, đặc tính này cũng có một mặt tiêu cực. Da quá nhạy cảm khiến phụ nữ dễ bị nếp nhăn và mất collagen do da bị lão hóa.

7. Tâm trạng của một người phụ nữ phụ thuộc vào nội tiết tố của cô ấy

Hầu hết phụ nữ biết tất cả về các triệu chứng của PMS.Tuy nhiên, không phải mọi phụ nữ đều nhận thấy rằng cơ thể của mình bị ảnh hưởng bởi chu kỳ mỗi ngày trong tháng. Khi nồng độ hormone liên tục thay đổi trong não và cơ thể, chúng cũng thay đổi cách nhìn, mức năng lượng và độ nhạy cảm của phụ nữ.

Ví dụ, phụ nữ thường cảm thấy khó chịu khoảng 10 ngày sau khi bắt đầu thời kỳ của họ và ngay trước khi rụng trứng.Trong những ngày này, họ cố gắng ăn mặc quyến rũ hơn để trông hấp dẫn hơn với các đối tác tiềm năng. Một tuần sau, khi có sự gia tăng nồng độ progesterone, phụ nữ có xu hướng ở nhà với một tách trà nóng và âu yếm tình yêu của mình trên giường.

Tuần sau, họ thường cảm thấy rất dễ khóc và dễ nổi cáu.Tất nhiên, tâm trạng của họ chuyển sang điểm tồi tệ nhất 12-24 giờ trước khi chu kỳ của họ bắt đầu.

8. Phụ nữ trải qua tuổi thiếu niên hai lần

Thời kỳ thiếu niên lần thứ hai của phụ nữ hoặc thời kỳ tiền mãn kinh, xảy ra ở độ tuổi 40. Nó thường có đặc điểm là chu kỳ không đều, đổ mồ hôi ban đêm và những thứ không dễ chịu khác gây ra bởi sự thay đổi nồng độ hormone của họ. Nội tiết tố của một người phụ nữ trong thời kỳquá độ này có thểrất điên rồ đến mức khiến tâm trạng của họ cư xử như một thiếu niên.

9. Phụ nữ là chuyên gia đọc được cảm xúc trên khuôn mặt

Ngay từ khi họ sinh ra, phụ nữ đã có khả năng đọc được khuôn mặt của những người khác, giải mã hoàn hảo cảm xúc của họ.

Điều này giúp họ đồng cảm hơn với người khác và giao tiếp với họ tốt hơn.Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ có một trí nhớ hoàn hảo về các đặc điểm trên khuôn mặt.

Những sự thật nào làm bạn ngạc nhiên nhất? Bạn đã bao giờ nghe nói về những điều tuyệt vời khác về cơ thể phụ nữ chưa?

*Theo Brightside